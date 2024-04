Jozef Vajda obohatí leto v Piešťanoch festivalom Piešťanské zábaly

Piešťany 19. apríla (TASR) - Leto kúpeľného mesta Piešťany obohatí nový festival humoru a smiechu Piešťanské zábaly. Stojí za ním známy slovenský herec Jozef Vajda. Od 16. do 19. augusta sa chystá publiku priniesť divadelné podujatie s bohatým sprievodným programom pre všetky generácie. Informoval o tom ako prezident festivalu.



"Piešťany sú blízke môjmu srdcu, môj život je s nimi úzko spätý. Narodila sa mi tam dcéra a ja som sa tam ženil. Mám pocit, že toto mesto si takýto festival zaslúži," uviedol. Hoci program Piešťanských zábalov nie je ešte definitívne uzavretý, už teraz organizátori avizujú viac ako 40 predstavení s najmenej šiestimi desiatkami známych hereckých mien. V programe už má svoje miesto napríklad predstavenie Halper and Johnson s Milanom Kňažkom a Vladom Černým, Moje baby so Zuzanami Kocúrikovou, Fialovou a Porubjakovou, Veľký žúr Divadla Astorka Korzo´90 či Pozvánka so Zuzanou Tlučkovou, Mariánom Labudom ml. a Martinom Mňahončákom.



Predstavenia sa budú konať na desiatich pódiách v centre mesta, na Kúpeľnom ostrove, v prírodnom kine, v Dome umenia, na kúpalisku Eva, v Hudobnom pavilóne a ďalších miestach v Mestskom parku. Festival otvorí veľký pouličný komediantsky sprievod s bubeníkmi, akrobatmi, umelcami, tanečníkmi, miestnymi športovcami, ktorý vyvrcholí na Winterovej ulici veľkou vizuálnou show.



"Piešťanské zábaly prinesú popri divadelných komédiách so špičkovými umelcami koncerty, na ktorých budú hrať a spievať aj moje herecké kolegyne alebo kolegovia. Som rád, že obohatia festival aj svojím hudobným umením," doplnil Vajda. Na hudobných pódiách sa vystrieda Dominika Kavaschová (skupina Morena), Daniel Fischer, Lukáš Dóza, Daniel Žulčák (OVJ), Juraj Bača (Partyband), Barbora Švidraňová, Marián Labuda ml. (Trezor) a ďalší.



Pripravuje sa aj viacero sprievodných podujatí, workshopov, pouličných atrakcií a otvorená bude aj sekcia zameraná na najmladších. Okrem divadelného umenia festival prinesie do Piešťan tiež výtvarné umenie.