Ivan Mládek, autor hitu Jožin z Bažin, oslavuje 80 rokov

Bratislava/Praha 7. februára (TASR) – Za jeho bohatú kariéru hudobníka, bendžistu, humoristu, vynálezcu a maliara ho najviac prekvapilo, že sa jeho pesničky ujali a počúvajú ich aj deti. Okrúhle 80. narodeniny oslávi v pondelok 7. februára ikona českej hudobnej scény Ivan Mládek.Svoje jubileum nechce príliš zviditeľňovať, skôr sa za vek 80 rok so svojim typickým humorom hanbí. "," priblížil pre TASR Mládek.Je absolventom priemyselnej školy strojníckej a Vysokej školy ekonomickej. Už počas stredoškolského štúdia u Mládka vzrástol záujem o jazz a v roku 1959 spoluzakladal študentský dixieland Storyville Jazz. Prvé banjo bandy začal formovať od roku 1961, realizoval sa v nich ako sólový bendžista. V roku 1966 založil Old Time trio, s ktorými pravidelne vystupoval v pražskom Poetickom klube Viola a v študentskom klube Vltava.Po polročnom pôsobení vo Francúzsku v roku 1968 sa Mládek vrátil do Československa, kde spočiatku hrával po nočných kluboch a varieté spoločne s bendžistom Františkom Turkom. V roku 1970 zožal úspech so svojím bendžovým triom na country festivale v pražskej Lucerne. Samotní organizátori festivalu mu dali názov Banjo Band Ivana Mládka.Premiérovú skladbu Upírova píseň nahral pre firmu Supraphon v roku 1971 a od roku 1973 pravidelne natáčal pre Československý rozhlas. Spočiatku to boli len inštrumentálne skladby, neskôr už dadaistické a recesistické pesničky. Jeho skladby boli koncom roka 1975 už natoľko populárne, že si Mládek mohol dovoliť svoj Banjo Band profesionalizovať a rozbehnúť koncertnú šnúru po československých pódiách.," povedal Mládek pre TASR pri príležitosti svojho životného jubilea.Okrem kariéry humoristu a bendžistu sa Mládek od 80-tych rokov venuje aj maľbe. Začal s olejom vo svojom originálnom antiperspektívnom štýle. Po roku 1989 sa mu otvorili dvere aj do súkromnej televízie, kde následných 11 rokov natáčal pravidelné hudobno-zábavné programy Čundrcountry show a Country estráda. V roku 2009 odštartoval spoluprácu s vtedy vznikajúcou TV Barrandov a postupne pre nich napísal a natočil sériové konverzačné komédie Cyranův Ostrov, Cyranův poloostrov a Noha XXII.," vysvetlil pre TASR Mládek.Podľa jeho slov na Slovensko jazdia s kapelou veľmi radi, len čo dostanú pozvanie, hneď sem idú. Dúfa, že v lete sa to opäť rozbehne.Osobne bol veľmi prekvapený, keď sa dozvedel, že heavy metalová kapela Metallica zahrala v rámci svojho koncertu v roku 2018 v Prahe skladbu Jožin z Bažin. O Metallice si pôvodne myslel, že je to kapela z Chrudimi. "," dodal pre TASR jubilant.Mládek do dnešného dňa napísal viac ako 600 pesničiek, mnoho z nich nielen v Čechách zľudovelo. Sú to napríklad Dáša Nováková, spomínaný Jožin z bažin, Prachovské skály, Jez, Linda a mnohé ďalšie. Natočil dokopy 13 LP platní, 35 CD titulov, vyšlo mu 13 humoristických knižiek a 14 posterov jeho antiperspektívnych olejomalieb. So svojim Banjo Bandem odohral v Čechách, na Slovensku, v Poľsku, Nemecku, Švajčiarsku, Belgicku, Rakúsku, USA a Rusku tisícky koncertov. Okrem svojich hudobných a humoristických aktivít je tiež autorom patentu na Guitariano – ide o prvý sériovo vyrábaný keyboard pre gitaristov.Spomínaný kultový hit Jožin z bažin bol a je veľmi populárny nielen v Čechách, na Slovensku, ale aj v Poľsku, Maďarsku či Nemecku a nahrali ho aj iné rozličné hudobné formácie.