Jubilant Ady Hajdu: Ďakujem všetkým tým, ktorí ma vychovávali

Bratislava 5. augusta (TASR) - Do povedomia divákov sa dostal už ako študent. Počas doterajšej kariéry stvárnil vyše 50 divadelných postáv, zahral si v desiatkach filmov, seriálov či inscenácií. Známy je aj ako dabingový herec a za svoje herecké majstrovstvo získal viacero ocenení.



V sobotu 5. augusta bude mať 60 rokov slovenský herec Vladimír "Ady" Hajdu.



Narodil sa 5. augusta 1963 v Bratislave. V roku 1987 absolvoval herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, neskôr bol na polročnej stáži na Kráľovskej akadémii dramatických umení v Madride.



Už počas štúdií preukázal svoj talent v divadle VŠMU, kde si zahral napríklad v inscenáciách Stratený list, Verná nevera či Talenty a ctitelia. Následne nastúpil do Divadla pre deti a mládež v Trnave, kde účinkoval v rokoch 1987 až 1990. V trnavskom divadle ho mohli diváci vidieť napríklad v Beckettovom Čakaní na Godota, v Cromelingovej Vášni ako ľad či v hre Téma Majakovskij, ktorá bola v roku 1988 ocenená ako hra roku.



Počas štúdia herectva sa stretával s plejádou osobností, ktoré ho inšpirovali. "Stretával som Pavla Mikulíka, Emila Horvátha, Ľubomíra Vajdičku. Hosťoval som v Slovenskom národnom divadle, sledujúc výkony Ctibora Filčíka, videl som Garderobiera v podaní Martina Hubu. Chodil som do Astorky na réžie Vladimíra Strniska a stretával som Zitu Furkovú, Božidaru Turzonovovú. V Trnave som spolupracoval s Blahom Uhlárom, Jurajom Nvotom a Jarom Filipom. V televízii a vo filme som účinkoval spolu s Milanom Lasicom, Júliusom Satinským, Emíliou Vášáryovou, Jozefom Kronerom a Ladislavom Chudíkom. Bol by zázrak, ak by sa z tohto všetkého na mňa nič nenalepilo. Ďakujem všetkým tým, ktorí ma vychovávali a boli mi vzorom," vyznal sa pre TASR Ady Hajdu.



Vďaka suverénnym výkonom sa dostal do povedomia divákov a plynule sa preklenul na profesionálnu scénu. Veľmi rýchlo sa etabloval na divadelnej scéne ako mnohotvárny herec s výrazným zmyslom pre absurditu, groteskným smiechom a sarkastickým ozvláštnením všednosti. Je hercom výraznej individuality.



Od roku 1990 je členom divadla Astorka – Korzo´90. Zahral si napríklad v inscenáciách Armagedon na Grbe, Les, Matka, Historky z Viedenského lesa, Obchod na Korze, Vražda sekerou v Sv. Peterburgu, Cyrano, Kabaret, Višňový sad, Letmý sneh, Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia, Revízor alebo v hre Ďakujem, že si ma zabil! Za postavu Valmonta v inscenácii Kvarteto získal ocenenie Dosky 2001 za najlepší mužský herecký výkon. Účinkuje aj v Štúdiu L+S v predstaveniach Meno, Môj dobrý kamarát a Iluzionisti.



Jeho filmovým debutom bola Kára plná bolesti (1985). O rok neskôr nakrútil Ady Hajdu prvý film s režisérom Miloslavom Lutherom, ktorý mu zveril hlavnú úlohu v trojdielnom televíznom filme Chlapec do náručia (1985 - 1986). V roku 1989 si zahral opäť v Lutherovej snímke - Chodník cez Dunaj. Film získal v roku 1990 na Medzinárodnom festivale televíznych filmov Monte Carlo Cenu Červeného kríža Monegasque.



Nasledovali filmy Lorenzaccio (1991), Romulus Veľký (1992), Diagnóza: vajíčko (1994), Na krásnom modrom Dunaji (1994), Rivers of Babylon (1998), česko-slovensko-maďarský film Útek do Budína (2002), Kruté radosti (2002), Neverné hry (2003), Polčas rozpadu (2007), Muzika (2007), česká komédia Nestyda (2008), Tango s komármi (2009), Lóve (2011), Konfident (2012), Krok do tmy (2014), Rukojemník (2015), Masaryk (2016), Dôverný nepriateľ (2018).



Z najnovšej filmografie možno spomenúť drámu Jozef Mak (2022) a dramatický príbeh s komediálnymi prvkami Stand up (2022).



Hajdu sa predstavil aj v seriáloch ako napríklad Silvánovci (1996), Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Druhý dych (2011), Chlapi neplačú (2013), Kolabs (2015), Tajné životy (2017), Bola raz jedna škola (2022). Účinkoval tiež v mnohých televíznych reláciách ako je Partička či Milujem Slovensko.



Svoj hlas prepožičal ako dabér mnohým známym zahraničným hercom medzi nimi Johnovi Cusackovi, Edwardovi Nortonovi, Eddiemu Murphymu alebo Hughovi Grantovi.



Umelec prezradil, že vždy žije poslednou rolou. "Dnes je to účasť na filme Konečne máme republiku od Tomáša Dušičku a Maroša Hečka, za účasti Boleka Polívku, Evy Holubovej či Anny Šiškovej. Hrám tam rolu otca, ktorý rieši svoje zlyhania z minulosti a nevie, či sa mu pre ne nerozpadne rodina. Celú moju hereckú kariéru som začal filmom Chodník cez Dunaj od Miloslava Luthera, ktorý je platný aj dnes. Z divadelných rolí spomeniem Kabaret, Odchody vlakov, Letmý sneh a nedávnu Nevestu," dodal pre TASR jubilant.



Ady Hajdu je ženatý a má dve deti. Vo voľnom čase sa okrem rodiny venuje najmä golfu.