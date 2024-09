Jubilant Grigorov má 60 rokov. Cení si, že ľudia vnímajú jeho hudbu

Bratislava 25. septembra (TASR) - Nahral viacero úspešných albumov a v modernej slovenskej hudbe má nezmazateľnú stopu. Medzi jeho najznámejšie hity patria Edo, Žuvačka za uchom, Nohy, Monika, Modlitba lásky, Pocta Majakovskému, Ona je madona, či Bol raz jeden žiak. V stredu 25. septembra sa 60 rokov dožíva neprehliadnuteľný slovenský spevák, skladateľ a producent Robo Grigorov.



Od malička mal veľmi blízko k hudbe. Bratislavčan, ktorý sa narodil 25. septembra 1974, sa na Ľudovej škole umenia učil hru na akordeóne. Gitara mu však bola bližšia. Mal šestnásť rokov, keď začínal vo folkovej skupine Prešporok a hral s ňou dva roky. Od roku 1982 pôsobil vo formácii Ventil RG, potom dva roky v skupine Mona Lisa speváčky Mirky Brezovskej. V roku 1985 sa zúčastnil na Bratislavskej lýre s piesňou Veľký smútok malých miest. Rok nato so skladbou (Posledný) valčík pre Európu získal striebornú lýru.



Ako jubilant prezradil, že v mladosti sa veľa naučil od bubeníka Dušana Hájeka a gitaristu Fera Grigláka. "Od Dušana to, ako má koncert pôsobiť vizuálne a od Fera, ako sa má pristupovať k nahrávaniu v štúdiu. Mal som šťastie, že som mohol ´odkukávať´ hneď od tých najlepších," priblížil pre TASR Grigorov. Ľudsky ho najviac formovala mama: "Robí to doteraz. Obdivujem jej schopnosť zvládať ťažké situácie a povzniesť sa nad nepodstatné veci."



Grigorov sa veľmi rýchlo zaradil medzi významných predstaviteľov novej vlny slovenskej populárnej hudby 80. rokov. V roku 1985 mal premiéru slovenský film režiséra Dušana Rapoša Fontána pre Zuzanu, ku ktorému spevák nahral skladbu Dvaja. Následne v roku 1986 si zostavil vlastnú kapelu Midi. Rok na to vydal debutový album Robo Grigorov a Midi (1987). Potom v roku 1988 druhý album Nohy. Multižánrový hudobník už vtedy vkladal do svojich netradičných popových skladieb výrazné prvky štýlov ska, reggae, folk i rock.



V roku 1988 emigroval do Belgicka, kde pracoval ako hudobný producent a komponoval aj piesne. Na Slovensko sa vrátil po Nežnej revolúcii a tieto skladby vydal v úvode 90. rokov. "Môj najväčší úspech sú jednoznačne ľudia. Ľudia, ktorí počas tých veľa rokov chodili na moje koncerty alebo doma počúvali môj album. Je dobrý pocit vedieť, že vašu hudbu niekto vníma. Moje skladby nie sú väčšinou jednoduché, takže o to viac. Neviem si predstaviť nejaký väčší úspech, lebo ostatné veci sa dajú kúpiť," priblížil TASR Grigorov.



Po návrate na Slovensko vydal úspešný album Chýbaš mi (1992). Texty piesní mu písali Daniel Mikletič, Ľuboš Zeman a Kamil Peteraj. Medzi Grigorove hity patria piesne. V roku 2006 vznikol kompilačný dvojalbum Balady, z ktorého je aj hit Povedzme. Záznam koncertu pod názvom Robo Grigorov & Midi Live vyšiel v decembri 2007. V decembri 2008 vyšiel kompilačný dvojalbum s názvom Complete Of. Po dlhšej odmlke vydal v januári 2015 nový album Dych. V októbri 2015 nahral spolu s Kristínou duet Na vysokej skale. Úspech mu priniesla aj pieseň Milujem ťa o pol ôsmej z marca 2018.



Od 80. rokov dodnes stabilne patrí medzi popredných interpretov slovenskej hudobnej scény. "Dobre sa mi hrá napríklad Edo, Povedzme, alebo Mám 300 mesiacov. Všetky tie skladby, ktoré sa ľahko hrajú na gitare. Ale pre nikoho by som nehral len tak v obývačke. To by muselo byt riadne trápne," dodal žartovne pre TASR.



Svojim fanúšikom prostredníctvom sociálnej siete prezentuje svoje nové skladby. "Momentálne je stále v hre nový album HOMEMADE. Postupne, už od februára tohto roku, z neho pridávam na internet nové SP. Tak to bude zatiaľ pokračovať ďalej. Album pôjde von až ako posledný," prezradil Grigorov.