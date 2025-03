Jubilant Čálik: Stoj, tristo hrmených ma sprevádza celý život a všade

Na snímke herec Karol Čálik počas tlačovej konferencie k divadelnému predstaveniu Divadla Nová scéna CATS/MAČKY, 4. marca 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke herec Karol Čálik v Mestskom divadle Trenčín, 5. októbra 2017. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Karol Čálik, foto z archívu. Foto: TASR

Trnava/Bratislava 15. marca (TASR) – Stoj, tristo hrmených! Toto pamätná zvolanie postavy zbojníka Jana dodnes rozosmieva slovenských divákov v obľúbenej zbojníckej filmovej komédii Pacho, hybský zbojník. Nezameniteľný slovenský herec Karol Čálik má na svojom konte ďalšie desiatky filmových, divadelných a dabingových úloh, ktorými pripomína význam svojho celoživotného hereckého umenia. V sobotu 15. marca má 80 rokov herec a umelecký riaditeľ Divadla Nová scéna, v ktorom pôsobí už takmer 60 rokov.Karol Čálik sa narodil 15. marca 1945 v Trnave počas bombardovania mesta za 2. svetovej vojny v rodine krajčíra. Bol aktívne dieťa, hrával futbal za žiakov Spartak Trnava, bol členom spevokolu Bradlan, študoval hru na husle, hral na bicie, spieval a venoval sa aj doma bábkoherectvu. Všestrannosť ho po gymnáziu doviedla na štúdium Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.V detstve Čálik uznával každého, kto bol šikovnejší a zručnejší ako on. "" prezradil pre TASR herec.Čálikov svojrázny komický prejav vychádzajúci zo situačnej komiky podopretej vycibrenou mimikou a gestikuláciou, svojský pohyb na javisku, zmysel pre vtip a nenapodobiteľný humor našli plné uplatnenie v rade komických i tragikomických postáv. Diváci ho oprávnene vnímajú aj ako herca s najfarebnejšími vlasmi vďaka jeho charakteristickej ryšavej farbe.Už počas štúdia na VŠMU v roku 1966 účinkoval na bratislavskej Novej scéne v operete Modrá ruža a v muzikáli Hello, Dolly!. Po ukončení vojenskej služby vo VUS-e sa od roku 1968 stal členom spevohry Novej scény, kde ho angažovali vďaka obdivuhodným speváckym schopnostiam a pozoruhodnému komickému a pohybovému talentu.Pamätníci nezabudnú na jeho výkony v predstaveniach ako napríklad Loď komediantov, Ťululum, Husári, Svadby z klobúka, Plné vrecká peňazí, Orfeus v podsvetí, Čardášová princezná, Cigánsky barón, Cyrano z predmestia, Zorba a mnohé ďalšie. Na doskách divadla zotrváva už úctyhodných 60 rokov a stvárnil desiatky postáv v činohre, muzikáloch a operetách. V súčasnosti účinkuje v hrách Bonviván, Jánošík, Oliver!, a v muzikáli Cats/Mačky, ktorý Divadlo Nová scéna obnovene odpremiérovalo tento mesiac.Pred kamerami sa po prvý raz objavil v roku 1965 a to vo vojnovej dráme Námestie svätej Alžbety a v dramatickom príbehu Šerif za mrežami. Jeho charakteristické herecké umenie ho predurčovalo na stvárňovanie zemitých, tvrdohlavých chlapov s komickým, až tragikomickým podtónom. Príkladom, kde vyniklo Čálikove herecké umenie je film Zločin slečny Bacilpýšky (1970).V kultovom filme Noční jazdci (1981) si zahral po boku československých hereckých legiend Michala Dočolomanského, Radoslava Brzobohatého, Jozefa Adamoviča, Leopolda Haverla, Hany Gregorovej, Sone Valentovej či Ľubomíra Pauloviča a iných, pašeráka koní Štefana Hnácika. Podobné typy postáv stvárnil aj v vo filme Pacho, hybský zbojník (1975) či televíznych filmoch Sokovia (1976), Kmotor Remenár a kmotor Hrebenár (1993).Zaskvel sa aj v rade rozprávok, príkladom Figliar Sťopka (1974), Sťopka a šidielko (1974), Falošný princ (1984), Galoše šťastia (1986), Mátohy rárohaté (1993) a Láska na vlásku (2014). V posledných rokoch si zahral aj vo vlne slovenských televíznych seriálov: Mafstory (2006), Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Kriminálka staré mesto (2010), Búrlivé víno (2012), či Fara v meste (2019, 2023).Čálik sa intenzívne venoval aj televíznej a rozhlasovej tvorbe, vrátane zábavných programov. Pôsobil aj ako pedagóg herectva na bratislavskom Konzervatóriu. Za svoj najväčší úspech považuje, že sa na doskách svojho materského Divadla Nová scéna dožil 80 rokov. "" dodal pre TASR Čálik.V týchto dňoch prichádza na trh životopisná kniha rozhovorov s hercom pod názvom Volajú ma Charlie, ktorého autorkou je novinárka Mária Miková. "" priblížila pre TASR PR manažérka Divadla Nová scéna Zuzana Šebestová. V knihe sú doteraz nezverejnené, súkromné fotografie z hercovho života.Čálik je ženatý a má dve dospelé deti – syna a dcéru, ktorí z neho spravili šťastného starého otca. Okrem toho má dvoch na diaľku adoptovaných chlapcov v Indii. Vo voľnom čase rád varí, hubárči a poľuje.Zdroj: www.novascena.sk