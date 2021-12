Jubilant Robo Opatovský nahral pre fanúšikov hudby vianočný album

Bratislava 25. decembra (TASR) – Spevák a skladateľ Robo Opatovský oslavuje 25. decembra abrahámoviny. K jubileu si dal darček v podobe albumu Šťastné a veselé. V poradí štvrtý vianočný album speváka ponúka rovný tucet piesní s témou najkrajších sviatkov. K nahrávaniu si 50-ročný jubilant prizval aj hostí, sú nimi Ondřej Gregor Brzobohatý, Bystrík a Mirka Partlová. Participuje aj spevákova rodina, v duetách s ním spievajú otec Pavol Opatovský a dcéra Hanka.



Skladbu Poďme si priať nahral s Brzobohatým. „Keď Oľga Šifrová poslala text skladby, mal som pocit, že toto je presne ono. Toto budú dvaja speváci, ktorí si navzájom prajú, prajú si, aby mohli pokračovať v tom, čo milujú, mohli spievať a tvoriť,“ hovorí Opatovský.







„Robo naspieval svoju časť na Slovensku a ja svoju časť v Prahe, pretože sme sa pre veľké pracovné vyťaženie nevedeli stretnúť v štúdiu a inak by sa to nedalo zvládnuť, stretli sme sa až v priestoroch kaštieľa, kde sme nakrúcali videoklip, a zafungovalo to medzi nami veľmi pekne, že je tam nejaká vzácna symbióza,“ dodal Brzobohatý.







Rodák z Trnavy, spevák a skladateľ Róbert Opatovský (1971) vyštudoval konzervatórium, odbor klasická gitara. V roku 1993 narukoval do vojenského umeleckého súboru a spieval s Big bandom VUS. Od roku 1994 je na sólovej dráhe, v roku 1997 vydal debutový album Robo Opatovský. Z jeho tvorby v poslednom dvojdesaťročí je to album Swing & Latin, ktorý vyšiel v roku 2006, v novembri 2008 vyšiel Vianočný album. V máji 2009 vydal hitovú kompiláciu Robo Opatovský 2009 - 1996, v novembri 2011 vydal štúdiový album s názvom Robo Opatovský 2012 a v novembri 2012 Vianočný album 2. Z februára 2014 je štúdiovka Môj život a z mája 2015 album Robo Opatovský & Overtime. V závere novembra 2016 vydal vianočný album s názvom Vianočné duetá. V decembri 2017 vyšiel album Unplugged, v novembri 2020 vyšla kompilácia Modlím sa hudbou 2020 – 2010, v novembri 2021 vydal štvrtý vianočný album Šťastné a veselé.