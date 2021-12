KĽUD predstaví novú komédiu o miliónovej výhre, má vychádzať z reality

Kladzany 29. decembra (TASR) – Námetom pre najnovšiu, v poradí 20. autorskú divadelnú hru Klazdianskeho ľudovo-umeleckého divadla (KĽUD) je získanie enormne vysokej peňažnej výhry. "Keď niekto vyhrá 47 miliónov eur, nemusí to byť výhra, ale aj môže," povedal o ústrednej zápletke komédie zo života pre TASR jej autor, umelecký vedúci a režisér amatérskeho divadelného súboru z obce Kladzany v okrese Vranov nad Topľou Jozef Jenčo. Pre aktuálne platné protipandemické opatrenia presúva súbor svoju jubilejnú premiéru do online priestoru.



Komédia "47 miľijoni 143 euri" má vychádzať zo skutočnej udalosti, keď vlani v októbri skončila rekordne vysoká výhra v európskej lotérii v rukách Slováka. "Je to fikcia o tom, čo sa s ním asi stalo po tom, ako sa dozvedel, že vyhral euromilióny. Odkrýva charaktery súčasného človeka v bláznivej dobe, ktorému sa aj pripletie pod nohy šťastie, ktoré sa pomaly môže v šťastie aj vyvinúť, ale aj nemusí," priblížil Jenčo. Tradičnú snahu po autenticite zobrazovanej doby zvýrazňuje v jubilejnej celovečernej hre divadla tvoriaceho v zemplínskom nárečí motív pandémie nového koronavírusu.



Pretrvávajúce protipandemické opatrenia tiež podľa Jenča čiastočne spôsobili, že nová komédia vo zvýšenej miere využíva filmové prvky. "Aj keď sa bude jej premiéra odohrávať na scéne domu kultúry v Kladzanoch, kde svoje nové hry uvádzame vždy, bude to skôr televízna inscenácia," ozrejmil. Od online predstavenia očakáva, že sa divadlu dostane dostatok spätnej väzby. "Keďže je u nás zvykom, že ľudia sú v online svete pre anonymitu vo svojich vyjadreniach odvážni, uvítali by sme aj my úprimné reakcie, nech už sú akéhokoľvek druhu. Aby sme vedeli, čo prípadne vypustiť a čo zlepšiť," dodal.



Komédia "47 miľijoni 143 euri" vznikla vďaka podpore Fondu na podporu umenia, KĽUD ju verejnosti predstaví na svojej stránke na sociálnej sieti a tiež na svojom kanáli na portáli online videodatabázy vo štvrtok 30. decembra od 19.00 h, dostupná bude do 23.00 h.