Otvárajú jubilejný 20. ročník festivalu Nová dráma/New Drama

Bratislava 13. mája (TASR) - Vyše 30 zahraničných hostí, desať inscenácií v súťaži o Grand Prix, masterclass nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Woleho Soyinku a ďalšie sprievodné podujatia ponúka Nová dráma/New Drama 2024. Jubilejný 20. ročník festivalu súčasnej drámy otvára v pondelok v Bratislave slávnostným príhovorom patrón festivalu Wole Soyinka a Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin s predstavením Hekuba v réžii Lukáša Brutovského.



Novodobú tragédiu o silnej žene, antickej hrdinke Hekube, ktorá dokáže aj v hrôzach vojny odolať bolestnému a ničivému osudu, napísala írska dramatička Marina Carr. "Autorka na pozadí reálií a mýtov vytvára svojbytný a aktuálny príbeh, v ktorom hľadá pravdu o súčasnosti, koreňoch zla a násilia. Píše o dobe plnej vojen, kríz a konfliktov, ktoré v ľuďoch zobúdzajú nielen to dobré, ale aj falošné a hrôzostrašné," približuje festival dielo, ktoré "navodzuje až klaustrofobický pocit stiesnenosti, neutíchajúcej zloby a smútku".



Herci pohybujúci sa v špecifickej scénografii vytvárajú sled udalostí, ktoré zvýrazňuje štylizovaná choreografia a prednes. Za strhujúce stvárnenie Hekuby a kráľa Agamemnóna získali Lucia Jašková a Marek Geišberg ocenenie Dosky za najlepší ženský a mužský herecký výkon sezóny 2022/2023.



Nová dráma/New Drama 2024 predstaví do 18. mája to najlepšie zo súčasnej drámy v tvorbe desiatich divadiel z rôznych kútov Slovenska. V hlavnom meste budú okrem SKD Martin hosťovať Spišské divadlo a Divadlo Andreja Bagara v Nitre v koprodukcii s Horáckym divadlom Jihlava. Svoje predstavenia odohrajú v Bratislave aj domáce súbory. Zastúpená je Činohra Slovenského národného divadla, Divadlo Petra Mankoveckého, Divadlo Nude, Divadlo Ludus a Peter Mazalán. V Trnave vystúpi zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského. Inscenáciu, ktorá si odnesie Grand Prix festivalu, vyhlásia počas záverečného ceremoniálu.



"Cenu udelí medzinárodná porota počas galavečera s podtitulom 20 rokov s Novou drámou. Podujatie bude oslavou 20. ročníka súťažnej prehliadky najlepších inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy uvedených profesionálnymi divadlami na Slovensku v aktuálnej alebo predchádzajúcej divadelnej sezóne," avizuje Divadelný ústav, ktorý je hlavným organizátorom podujatia.



Patronát nad jubilejným ročníkom prevzal nigérijský spisovateľ, dramatik a aktivista Soyinka. V sekcii Focus festival zaostrí na súčasné turecké divadlo. Kompletný program festivalu je zverejnený na www.novadrama.sk.