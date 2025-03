Jubiluje režisér, ktorý aj československé kiná ovládol Sexmisiou

Bratislava 9. marca (TASR) – Planéta Zem v roku 2044 obývaná a ovládaná výhradne ženami – pre obecenstvo, hlavne mužské, lákavá predstava atraktívneho diváckeho zážitku, no zároveň výstižná metafora na totalitný režim. Vďaka tomu sa Sexmisia stala najslávnejšou poľskou komédiou a dlho si držala pozíciu najúspešnejšieho poľského filmu všetkých čias.



V roku 1984 dokončil snímku Sexmisia vtedy iba 29-ročný režisér Juliusz Machulski, ktorý napísal aj scenár. Z dnešného pohľadu je neuveriteľné, že príbeh o dvojici mužov, ktorí sa nechali zamraziť a po rozmrazení sa ocitli v postapokalyptickom svete ovládanom ženami, nenarazil na odpor cenzúry. Autori to pripisovali faktu, že nebol naladený otvorene antikomunisticky či antisovietsky. Proti filmu naopak protestovali napríklad americké feministky.



Jednu z dvoch hlavných postáv filmu stvárnil herec Jerzy Stuhr, ktorému Sexmisia zabezpečila celoživotnú popularitu ďaleko za hranicami svojej vlasti. S Machulským potom spolupracoval aj na ďalších úspešných dielach.



V pondelok 10. marca bude mať Juliusz Machulski 70 rokov, narodil sa v roku 1955 v poľskom Olsztyne. Úspešne absolvoval katedru réžie na divadelnej a filmovej fakulte v Lódži. Vzťah k filmu a umeniu mal v génoch. Jeho otec Jan Machulski (1928 – 2008) bol herec a Juliusz ho obsadil do svojho prvého celovečerného filmu, do gangsterskej komédie Vabank z roku 1981.



Po sľubnom debute nakrútil Machulski legendárnu Sexmisiu ako svoj druhý celovečerný snímok. Premiéru mal 14. mája 1984 a ovládol socialistické kiná nielen v Poľsku, ale aj vo vtedajšom Československu. "Film bol tiež pokusom karikovať vtedajší komunistický režim. Kopec vecí bolo vtedy zakázaných, všetko sa prekrúcalo a realita pritom vyzerala úplne inak, rovnako ako v Sexmisii. Film bol plný takýchto narážok. Ale všetkým to bolo jasné. V Poľsku už sme mali natrénované to myslenie v dvojzmysloch proti režimu," povedal jeden z dvoch hlavných protagonistov filmu Olgierd Łukaszewicz.



Presne takto snímku dešifrovali aj diváci v Československu. Svet, z ktorého zbraň hromadného ničenia odstránila mužské gény a v ktorom žijú výlučne ženy, bol výstižným podobenstvom totalitného režimu. Najmä, ak populácia žien prežívala v podzemí v presvedčení, že povrch zeme je kontaminovaný radiáciou – pričom vyšlo najavo, že išlo o lož a tiež, že Jej Excelencia alias najvyššia predstaviteľka ženskej civilizácie bol v skutočnosti muž.



Sexmisia zabodovala na Poľskom filmovom festivale, najväčším ocenením však bol divácky záujem. Úspech filmu podnietil autorov, aby začali pracovať na druhom dieli, ten sa však nerealizoval. Zato sa však pokračovania dočkal Machulského debut a už v roku 1985 mohli diváci vidieť snímku Vabank II.



Komédiou s nádychom sci-fi bola snímka Kingsajz (1988), v ktorej si takisto zahral Jerzy Stuhr. Titulnú rolu mu Machulski zveril aj v koprodukčnej komédii Dejá vu (1990), je to príbeh nájomného vraha z USA, ktorý prichádza do Odesy splniť svoju misiu, no netuší, na aké absurdné pomery natrafí v Sovietskom zväze. Pozitívny divácky ohlas mali aj Machulského krimikomédie Kiler (1997) a Kiler a ten druhý (1999). Na Poľskom filmovom festivale bodoval tiež scenár filmu Vinci, ktorý Machulski nakrútil v roku 2004. V roku 2014 režisérovi udelili vysoké štátne vyznamenanie Rad Polonia Restituta.







Zdroje: csfd.cz, kinobox.cz, culture.pl