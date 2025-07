Jubilujúca Východná priniesola pod Kriváňom rozmanitosť folklóru

Východná 5. júla (TASR) - Jubilujúci festival Východná priniesol do areálu pod Kriváňom rozmanitosť folklóru. Piatkový (4. 7.) program zložený z tradičnej kultúry z domova i zo sveta si tam pozrelo 10.000 návštevníkov. TASR o tom informoval Samuel Chlpek z Národného osvetového centra (NOC).



V rámci úvodného programu Privítanka uviedli do života i výročnú publikáciu 70 rokov FF Východná, ktorú folklórna skupina Kriváň z Východnej poliala vodou z miestnych Troch studničiek. „Veľká scéna následne patrila zahraničným kolektívom z troch kontinentov, publikum nadchli tance zo Strážnice, z Havaja, zo Samoy, španielskej Galície, Slovinska, z Kolumbie i Indie. Prostredníctvom hudby, krojov a pohybovej virtuozity predstavili dedičstvo zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO,“ priblížil Chlpek.



Večerný blok Križovatky podľa neho upozornil na kultúrnu rozmanitosť menšín a etnických skupín žijúcich na Slovensku i za jeho hranicami. „Večerný program zavŕšili Tri svety, v ktorých sa predstavili jubilujúce folklórne kolektívy: Folklórny súbor (FS) Váh z Liptovského Mikuláša, FS Hornád z Košíc, FS Považan z Považskej Bystrice, FS Gymnik z Bratislavy, FS Ekonóm z Bratislavy a Vysokoškolský súbor ľudových piesní a tancov Poľana z Brna,“ doplnil.



Súčasťou programu bolo i vystúpenie ľudových hudieb a koncert world music formácie z Poľska. Počas dňa nechýbali sprievodné aktivity partnerov, regionálne špeciality a tvorivé dielne remeselníkov Ústredia ľudovej umeleckej výroby.



Folklórny festival Východná organizuje NOC. Festival je najstarším a najrozsiahlejším podujatím na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu. Začal sa vo štvrtok (3. 7.) a potrvá do nedele (6. 7.), postupne sa na ňom predstaví viac ako 1500 účinkujúcich.