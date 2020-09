Jubilujúce divadlo Ozvena ostalo verné klasickým hrám

Na snímke Mária Rusnáková a Ján Majzel počas skúšky divadelnej hry Kamenný chodníček divadla Ozvena s originálnymi maľovanými kulisami. Poprad - Stráže, 18. septembra 2020. Foto: EASYFOTO TASR - Kristína Mayerová

Stráže 19. septembra (TASR) – Ochotnícke divadlo v Strážach, mestskej časti Popradu, slávi tento rok storočnicu od svojho vzniku. Počas svojej existencie ostalo verné absolútnej klasike ako jedno z mála na Slovensku. Všetky hry hrajú tak, ako boli pôvodne napísané, v dobovom oblečení s využitím drevených či plátenných maľovaných kulís.História ochotníckeho divadla sa začala písať už koncom 19. storočia. Najprv vzniklo nemecké divadlo, kde Slováci účinkovať nemohli, a preto hrávali len jednoaktovky po ihriskách. V roku 1919 Július Maličký oficiálne založil slovenské divadlo, ktoré s malými vojnovými prestávkami funguje dodnes. Jeho prvá hra bola Kamenný chodníček od Ferka Urbánka a v rámci osláv storočnice si ju divadlo tento rok pripomína a zaradilo ju aj do svojho repertoáru. Neskôr v roku 2002 založili občianske združenie a vzniklo novodobé strážske divadlo Ozvena.“ uviedol herec a režisér divadla Rudolf Kubus s tým, že maľované kulisy zvyknú zbierať aj po okolitých dedinách, pre ktoré sú už nepotrebné.Divadelný súbor hrá premiéry vždy v Strážach a deň predtým má generálku, na ktorú prídu väčšinou deti. „“ priblížil Kubus. Okrem toho majú predstavenia aj v mestských častiach Spišská Sobota a Veľká, Poprade, Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi či Kežmarku a okolitých obciach. Tie sú určené väčšinou pre dospelých, no rovnako aj pre žiakov škôl, keďže hrajú povinnú literatúru, ktorá môže pomôcť hlavne maturantom na stredných školách.Divadlo v Strážach má okolo 40 členov, z toho podľa režisérových slov desať až dvanásť momentálne aktívnych. Ich vekové rozpätie je od 17 do 78 rokov, pričom najstarší člen hrá v divadle cez 50 rokov. Strážsky divadelný súbor momentálne hľadá nových hercov. „skonštatoval Kubus.