Jubilujúcemu Ľ. Hološkovi pripravili výstavy v dvoch galériách súčasne

Trnava/Senica 22. septembra (TASR) - Dve galérie na západnom Slovensku spojilo jubileum Ľudovíta Hološku. Galéria Jána Koniarka (GJK) v Trnave i Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) pripravili umelcovi k 80. narodeninám retrospektívne výstavy, prvá predstavuje prierez jeho maliarskou a kresbovou tvorbu, na Záhorí potom rozsiahle kresliarske dielo na papieri. Od piatka sa okrem toho Hološkovo meno stane súčasťou aj na Záhoráckej stene slávy v centre Senice. Súčasťou oboch výstav je vydanie rozsiahlej monografie o umelcovi.



V senickej ZGJM v piatok otvárajú výstavu Denník koloristu za účasti umelca, jeho priaznivcov a rodákov z blízkej obce Jablonica. Predstavuje rôzne Hološkove prístupy k tvorbe na papieri, v práci s linkou, ceruzou a farbou, ako aj jeho opakované cesty k tvorbe obrazu. Kurátorom je Ivana Moncoľová, vybrala kresby od raných stredoškolských čias, kresby voľné, topografické denníky z dovoleniek či z umeleckých sympózií a ďalšie.



"Exaktnejším odhalením väčšieho množstva Hološkových kresieb nachádzame diela, ktoré majú rôznu povahu, zámer. Niektoré sú v zbierkach verejných galérií, kde sa v priebehu 20. storočia čiastočne udomácnili. Menej sa však vyskytovali na kurátorovaných výstavách. Pritom Hološka ako autor poníma kresbu a práce na papieri ako základ svojej voľnej tvorby, ktorá silne implikuje, niekedy aj po rokoch existenciu maľby na plátne," uviedla kurátorka. Tvorbe dominuje čiara a škvrna, zložená z farebného spektra farieb, na materiáli ako papier, kartón, súbor papierov v skicári, drevo, plátno. Výstava potrvá do 19. novembra.



V trnavskej galérii je kurátorom výstavy Putovanie (s) maľbou Marián Zervan. Vybrané diela sú zobrazovaním sveta, ktorý postupom rokov umelca obklopoval a inšpiroval. Portréty, či jednoduché momenty zo života vystihol poetikou jemu vlastnou. "Sú miesta, kde učil a stal sa profesorom, miesta, kde spoznával seba v študijných maliarskych pobytoch v zahraničí. Napočítali by sme veľa ciest na výstavy, kde sleduje minulosť i aktuálnosť maľby. Tiež miest, kam sledovali jeho kroky, keď sa usiloval pochopiť a prežiť poetiku básnikov, ktorých ilustroval a maliarov, o ktorých písal," uviedol kurátor.



Pútnikom sa podľa neho Hološka nestáva len cestami. Ale svojimi projektmi, hľadaním pravdy, neustálym rozlišovaním každodenného a slávnostného, významného a bezvýznamného. V jeho živote zohrávajú dôležitú úlohu. Hološka sám prízvukuje, že svety žitia a maľby sú dva rôzne svety, a preto treba pozorne a citlivo hľadať okamihy a udalosti, kedy a predovšetkým ako sa stretnú. Výstavu si možno pozrieť do 5. novembra.