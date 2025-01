Jubilujúci spisovateľ Peter Jaroš: Najťažšie sa píše najjednoduchšie

Hybe/Bratislava 22. januára (TASR) - Jeho meno patrí neodmysliteľne nielen k slovenskej literatúre, ale aj k filmu. Do najširšieho povedomia slovenskej kultúry vošiel Peter Jaroš kultovým románom Tisícročná včela, ale nemenej rovnako ho preslávil aj Pacho, hybský zbojník.odpovedal jubilant pre TASR na otázku ako sa u neho zrodila túžba vykročiť cestou spisovateľa.V stredu 22. januára bude mať majstrovský rozprávač, spisovateľ, scenárista a dramaturg Peter Jaroš 85 rokov.Narodil sa 22. januára 1940 v liptovskej obci Hybe do rodiny murára. Základnú školu vychodil v rodnej obci, stredoškolské vzdelanie získal v Liptovskom Hrádku. V štúdiu pokračoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v rokoch 1958 až 1962 študoval odbor slovenčina a ruština.Po ukončení vysokej školy a absolvovaní základnej vojenskej služby pracoval ako redaktor v týždenníku Kultúrny život (1964 - 1965). Odtiaľ prešiel do literárnej redakcie Československého rozhlasu v Bratislave. V rokoch 1972 až 1990 pracoval ako scenárista a ústredný dramaturg v Slovenskej filmovej tvorbe na bratislavskej Kolibe.Po Nežnej revolúcii pôsobil ako spisovateľ v slobodnom povolaní. Od júna 1992 do septembra 1994 bol poslancom Slovenskej národnej rady (po zmene názvu 1. októbra 1992 Národnej rady SR) za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ). V tomto období sa stal spoluautorom preambuly Ústavy Slovenskej republiky.Po odchode z parlamentu bol umeleckým riaditeľom v nezávislej produkčnej filmovej spoločnosti Trigon Production a pracoval v Národnom literárnom centre a v Národnom osvetovom centre.Peter Jaroš debutoval v roku 1963 novelou Popoludnie na terase. Zatiaľ posledná kniha poviedok pod názvom Pasca vyšla v roku 2021 s príznačným podtitulom ´Neskorý zber´. Je autorom troch desiatok kníh, šiestich rozhlasových hier a ôsmich filmových scenárov.Spočiatku literárne experimentoval a počas takmer šiestich desiatok rokov prešiel výraznou literárnou premenou.odhalil svoju literárnu premenu spisovateľ.Medzi jeho dielami sa vyníma jeden z najlepších slovenských románov 20. storočia, národný epos, Tisícročná včela (1979), ktorý mapuje ságu rodu Pichandovcov podobnú životu či práci včiel v úli. Ide o epickú metaforu slovenského života, tisícročného trvania slovenského národa v často nie žičlivom historickom priestore.priblížil Peter Jaroš, ktorý nad románom pracoval takmer desať rokov.V roku 1983 napísal spoločne s Jurajom Jakubiskom scenár k rovnomennému filmu Tisícročná včela, pričom Juraj Jakubisko sa chopil aj réžie. Snímka sa stala divácky najúspešnejším slovenským filmom desaťročia. Film získal cenu Zlatý fénix na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach a bol nominovaný na filmového Oscara.Voľným pokračovaním Tisícročnej včely bol román Nemé ucho, hluché oko (1984). Podľa vlastnej predlohy napísal tiež scenár k filmu Martina Ťapáka Pacho, hybský zbojník (1975), ktorý sa takisto stretol s mimoriadnym diváckym úspechom a stal sa najúspešnejšou komédiou v dejinách slovenskej kinematografie.Romány, novely a poviedky Petra Jaroša vyšli knižne vo viacerých jazykoch. Napríklad len román Tisícročná včela bol preložený do desiatich jazykov, pričom najnovšie, tento mesiac, vyšiel v španielčine.Po opakujúcich sa vážnych zdravotných problémoch a problémoch s kolenami napokon skončil na invalidnom vozíku.povedal pre TASR jubilant.S manželkou Zuzanou Jarošovou, publicistkou, scenáristkou, vydavateľkou a generálnou komisárkou Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) žije v Bratislave od roku 1980.Spisovateľ Peter Jaroš, čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov, získal za svoju tvorbu viaceré ocenenia - v roku 2000 sa stal nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II. triedy, v roku 2010 to bola Cena ministra kultúry SR. Cenu spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo si prevzal v roku 2014, v roku 2019 najstaršie národné ocenenie Mimoriadnu cenu Igric a v roku 2020 získal Cenu Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo.