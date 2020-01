Parazit získal Zlatý glóbus ako najlepší cudzojazyčný film

Los Angeles 6. januára (TASR) - Juhokórejská satirická snímka Parazit, o priepasti medzi bohatými a chudobnými, získala v nedeľu cenu Zlatý glóbus v kategórii najlepší cudzojazyčný film.



"Úžasné, neuveriteľné," nadchýnal sa režisér Pong Čung-ho, keď preberal cenu na 77. ročníku Zlatých glóbusov v kalifornskom meste Beverly Hills. Filmové a televízne ocenenia vo vyše 20 kategóriách každoročne udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA).



Film Pong Čung-hoa zvíťazil nad ostatnými nominovanými snímkami v tejto kategórii. Súperil s francúzskymi Bedármi, s filmom Bolesť a sláva španielskeho režiséra Pedra Almodóvara, s čínsko-americkou rodinnou drámou The Farewell a francúzskou snímkou Portrét ženy v plameňoch (Portrait of a Lady on Fire), uviedla tlačová agentúra AFP.