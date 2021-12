Julia Pilar ponúka novú skladbu Keď sa zobudíme

Bratislava 7. decembra (TASR) – Speváčka Julia Pilar sa na slovenskej hudobnej scéne predstavila pred pol rokom s debutom Povedz mi. V týchto dňoch prichádza s novinkou, ktorú podporila nielen videoklipom, ale tiež akustickou verziou spomínanej piesne Povedz mi. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Myšlienka toho, že sme ako ľudia - spoločnosť rozdelení, ma priviedla k napísaniu tohto songu. Téma singla Keď sa zobudíme je univerzálna. Každý si môže sám pre seba povedať, v čom sme ešte neprebudení a mali by sme to zmeniť. Pesničku som napísala asi pred rokom, ale téma je stále rovnako pálčivá. Či už je to stav planéty, na ktorej žijeme, alebo rozdelenie spoločnosti, ktoré sa prehĺbilo s príchodom COVID-19. Faktom je, že sme sa zahĺbili do seba a prestali sa pozerať navôkol. Sme menej napojení na toho druhého a vnímame veľakrát len seba,“ uviedla pre médiá speváčka a dodala: „V koncepte lyric videa som našla peknú paralelu, že dve moje tváre stoja oproti sebe a jedna druhej niečo hovorí. Možno aj my veľakrát vnútri chceme niečo urobiť inak, naše vnútro kričí, ale v konečnom dôsledku nerobíme nič, sme ticho, práve tí dobrí ľudia sú veľakrát ticho, a preto sa veci nemenia k lepšiemu. Občas však treba zabojovať za to, čo cítime, že je správne.“



Okrem skladby Keď sa zobudíme pridala aj verziu svojho debutového hitu Povedz mi v akustickej verzii v produkcii Hook Fabrique Studio, spoločnosť jej robil Richard Chovan na klávesoch.



Lyric video Keď sa zobudíme: