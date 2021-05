Bratislava 18. mája (TASR) – Nová tvár slovenskej hudobnej scény Julia Pilar predstavuje skladbu Povedz mi. Spievajúca medička je autorkou hudby aj textu, opisuje v nej svoju skúsenosť s láskou, ktorá je na začiatku nádherná a plná túžby, no po čase vychladne. Ku skladbe vznikol aj videoklip v produkcii Hook Fabrique Studia. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Sládková.



„Pesnička vznikala počas teplých letných večerov, keď som si sama s gitarou v izbe premietala momenty z predošlého vzťahu a jednoducho to dávala postupne na papier a do melódie. Opisuje rôzne odtiene vzťahu dvoch ľudí, to pekné, čo sa deje v úplných začiatkoch, motýle v bruchu a silnú túžbu po tom druhom. A napokon sa v nej dostávam k momentu, keď vzťah začne byť samozrejmosťou a city ochladnú, partneri sa od seba vzdialia. Sama som to zažila, preto som to chcela vložiť do piesne,“ uviedla pre médiá speváčka.







Skladba má moderný zvuk vďaka renomovanému Lacovi Rychtárikovi, s ktorým sa Julia spojila. Ten jej pomohol aj nakrútiť klip. „Laco je unikátny v tom, že má veľmi individuálny prístup a snažil sa od začiatku zistiť, aká som a čo mám rada, aby čo najviac vystihol v pesničke mňa. Takto to bolo v štúdiu, nahrávaniu predchádzali dlhé rozhovory. Pokiaľ ide o klip, tam mi nič nedaroval a bol prísny, keďže ja som nemala skúsenosti a potrebovala som to ustáť. Som mu za to však vďačná, lebo vizuál je nádherný,“ dodáva speváčka.



Julia preukazovala talent už ako dieťa, no napokon sa rozhodla pre štúdium medicíny. Aktuálne je v predposlednom ročníku a skúša sa vydať aj na hudobnú dráhu. „Aj škola, aj hudba ma veľmi bavia a myslím si, že čas ukáže, aký priestor v mojom živote budú mať,“ dodala Pilar.