June Film Fest otvorí D. Droppová a čierna komédia Roxy

Bratislava 29. mája (TASR) - Medzinárodný filmový festival June Film Fest (JuFF) uvedie takmer tridsať filmov, z toho 20 bude mať slovenskú premiéru. Podujatie, ktoré sa uskutoční 5. až 9. júna v Trnave, má ambíciu zaujať divákov nielen kinematografickou tvorbou, ale aj sprievodným programom.



"Trnavu sa nám podarilo symbolicky na päť dní 'okúpiť'," uviedol riaditeľ festivalu Daniel Dangl na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave. Potvrdil, že projekcie so sprievodný program sa uskutočnia v Kine Hviezda, Divadle Jána Palárika, Malom Berlíne, na Trojičnom námestí a v mestskom Amfiteátri. Zo sprievodných akcií upozornil na koncert skupiny IMT Smile a vystúpenie česko-slovenskej Partičky s Jakubom Kohákom, Mariánom Čekovským, Lukášom Latinákom, či Michalom Suchánkom, ktorý na festivale predstaví aj svoj film Večírek.



Otvárací ceremoniál s červeným kobercom bude 5. júna o 19.00 h, súčasťou otvorenia bude odovzdávanie ocenenia. Otváracím filmom festivalu je Roxy. "Síce vznikol ešte v roku 2022, ale prakticky ostal neznámy, keďže až tento rok sa dostal do menšinovej distribúcie v Nemecku," povedal programový riaditeľ festivalu Peter Nágel. "Je to pôvabná čierna historka o tom, ako sa v Berlíne stretáva západ s východom, čo bude práve divákom v tomto regióne zrozumiteľné," poznamenal Nágel.



Predstavil aj päť programových sekcií, sú nimi Prvý dotyk (Medzinárodná súťaž prvých hraných filmov), Divácke hity (Navštevované a oceňované filmy v krajinách svojho pôvodu), Paralelný pohľad (Pozoruhodné snímky artovej scény). Sekcia Slovenská a česká voľba prinesie vybranú vzorku hraných i televíznych filmov a pilotné novinky pripravovaných seriálov predstaví sekcia Aký seriál?. Konkrétny výber projekcií nájdu záujemcovia na www.juff.sk.



Priestor dostanú v rámci špeciálneho bloku aj najlepšie študentské snímky z produkcie Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V jednom z nich účinkuje aj aktuálna držiteľka ocenenia Slnko v sieti za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe Dana Droppová, ktorá je špeciálnym hosťom JuFF. Spolu s organizátormi otvorí brány festivalu. "Verím, že dokáže pritiahnuť rôznych divákov. Momentálne som druhým rokom v angažmán v Divadle Jána Palárika, za posledné roky je pre mňa Trnava druhým domovom. Je to veľmi živé, svieže mesto a pomerne moderné, myslím si, že mu festivalová nálada bude veľmi slušať," povedala Droppová.