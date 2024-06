JÚNOVÉ HITY: Aké single vládli v USA v druhej polovici 20. storočia?

Bratislava 22. júna (TASR) - Americkú singlovú hitparádu viedla v júni 1964 skupina Dixie Cups so skladbou Chapel Of Love. Táto dievčenská vokálna trojica účinkovala už od strednej školy, pod týmto názvom sa potom prezentovali v októbri 1963. Ich manažérom bol neworleanský spevák a klavirista Joe Jones. Úspech im priniesla skladba Chapel Of Love, ktorá sa v júni 1964 sa dostala až na prvé miesto hitparády. Populárna bola táto formácia v prvej polovici 60. rokov, v hitparáde mali štyri skladby. Hitom bola aj pieseň People Say z augusta 1964.



O desať rokov neskôr bola prvá kapela Bo Donaldson & The Heywoods s piesňou Billy Don't Be A Hero. Táto popová formácia vznikla v anglickom Nottinghame v roku 1969. Vydali tri albumy, First Edition v marci 1972, And Other Bits of Material v júni 1974 a hitovku Paper Lace v závere roku 1974. V singlovom rebríčku mali tri skladby, najväčšími hitmi boli piesne Billy Don't Be A Hero a The Night Chicago, ktoré sa dostali na prvú pozíciu hitparády v Spojených štátoch. Úspešná bola v októbri 1974 aj pieseň The Black Eyed Boys.



Skupina Duran Duran so skladbou The Reflex viedla rebríček 22. júna 1984. Táto synti-popová formácia vznikla v roku 1978 v anglickom Birminghame. V marci 1981 mali v hitparáde prvú skladbu Planet Earth, v júni 1981 vydali prvý album s názvom Duran Duran. Presadili sa aj v Spojených štátoch, za rok 1983 získali hneď dve ceny Grammy. Duran Duran vydali 16 albumov, najnovší Danse Macabre vyšiel v októbri 2023.



Skupina All-4-One s piesňou I Swear viedla rebríček 22. júna 1994. Táto americká rhythm and bluesová formácia je na scéne od roku 1993. V apríli 1994 vydali debutový album All-4-One. Na svojom konte ich majú sedem, siedmy Twenty+ vyšiel v júli 2015. V singlovom TOP 40 rebríčku mali štyri skladby, I Swear bola jedinou, ktorá sa dostala na prvé miesto.