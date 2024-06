JÚNOVÉ HITY: Čo vládlo v Anglicku v druhej polovici 20. storočia?

Bratislava 22. júna (TASR) - Anglickú singlovú hitparádu viedla v júni 1964 speváčka Cilla Black s piesňou You're My World. Na čele bola štyri týždne. Cilla bola úspešná hlavne v 60. rokoch, na svojom konte má skoro tri desiatky štúdiových a kompilačných albumov. V singlovej TOP 30 hitparáde mala 16 skladieb, dve z nich, Anyone Who Had A Heart a You're My World, sa dostali až na prvú pozíciu. Cilla zomrela 1. augusta 2015 vo veku 72 rokov.



Gary Glitter s piesňou Always Yours viedol hitparádu 22. júna 1974. Spevák a skladateľ Gary Glitter je jedným z hlavných predstaviteľov glamrockovej éry 70. rokov. Začínal ako spevák v skupine Paul Russell & His Rebels. V 60. rokoch účinkoval pod menami Paul Raven, Paul Monday a Rubber Bucket. Presadil sa v júni 1972 so skladbou Rock And Roll, Part 1 a 2, ktorá skončila na 2. mieste hitparády. V marci 1972 vydal prvú LP platňu Glitter. Vydal sedem albumov a viac ako 40 singlov, z nich sa 15 dostalo do TOP 30 anglického rebríčka. Tri jeho piesne sa dostali na prvé miesto hitparády.



O desať rokov neskôr bola prvá skupina Frankie Goes To Hollywood so skladbou Two Tribes. Táto pop-rocková formácia vznikla v Liverpoole v roku 1980. Úspešný pre nich bol rok 1984. Ich prvý album z októbra 1984 Welcome To The Pleasuredome sa dostal až na prvé miesto. Hneď prvý singel Relax viedol v januári anglickú hitparádu. V júni 1985 boli prví so skladbou Two Tribes a do tretice v decembri 1985 prví s piesňou The Power Of Love. V októbri 1986 vydali druhý album Liverpool. Rozišli sa v roku 1987, v rokoch 2004 až 2007 sa vrátili na koncertné pódiá.



Skupina Wet Wet Wet s piesňou Love Is All Around viedla hitparádu 22. júna 1994. Zaznela vo filme Štyri svadby a jeden pohreb, ktorý mal premiéru v máji 1994. Originálnu verziu tejto piesne nahrala skupina Troggs v októbri 1967. Táto škótska popová formácia vznikla v Glasgowe v roku 1982 pod prvým názvom Vortex Motion, od roku 1985 účinkovali už ako Wet Wet Wet. V singlovej hitparáde mali 27 skladieb, tri z nich sa dostali až na prvé miesto. Vydali osem štúdiových albumov, ten najnovší The Journey vyšiel v novembri 2021.