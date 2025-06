Júnové novinky otvoria brány do nových svetov

Bratislava 5. júna (OTS) - Jún sa na filmových fanúšikov „vyzbrojil“ pestrou paletou noviniek. Vrátime sa do univerza Johna Wicka v premiére akčného filmu Balerína s Anou De Armas. Hollywoodske hviezdy nájdete aj v novinkách F1 a Queer. Deti môžu osláviť koniec školského roka na premiérach disneyovky Elio či hraného remaku Ako si vycvičiť draka. Fanúšikov hororov potešia sequely 28 rokov potom a M3GAN 2.0.Milovníci kín ocenia nový online účet My Cinema City , vďaka ktorému môžu lístky kupovať oveľa rýchlejšie z pohodlia domova. Proces nákupu urýchľuje automatické vypĺňanie kontaktných údajov a uložené platobné karty. Lístky tak máte v 100 % online podobe a môžete ich vrátiť až do 2 hodín pre začiatkom premietania.Júnové premiéry si v Cinema City najlepšie užijete s chutnými popcornovými a nachos menu, nápojmi a najrôznejšími snackmi. Bohatú ponuku chuťoviek nájdete aj v Cinema Bistro , vybrať si môžete hot-dogy, hranolky, pizzu či kuracie nugetky. Smäd uhasíte čerstvými šťavami, limonádami, alko aj nealko nápojmi či kávou. Občerstvenie si navyše môžete vziať so sebou do COMFORT sál, v ktorých sú mäkké polohovateľné sedadlá „vyzbrojené“ posuvnými stolíkmi. Filmový zážitok bez limitov si užijete aj vo VIP Light v Cinema City Eurovea, kde premiéry sledujete z kožených polohovateľných sedadiel a vychutnávate si neobmedzený popcorn, nachos a nápoje. V ponuke Cinema City sú okrem 2D premietania dostupné aj špeciálne formáty SUPERSCREEN a 4DX. Ktoré júnové premiéry si nenecháte ujsť?Po rodinnej tragédii sa mladá Eve Macarro, hnaná túžbou pomstiť sa, nechá naverbovať do školy, kde z nej vytrénujú chladnokrvnú a profesionálnu vrahyňu. Dej filmu BALERÍNA sa odohráva počas udalostí Johna Wicka 3: Parabellum a sleduje Eve Macarro (Ana de Armas), ktorá sa vytrénuje v smrtonosných tradíciách zabijakov z Ruskej Romy. Na krvavej a nemilosrdnej ceste za pomstou sa jej na odpor postaví nečakaný protivník – samotná Baba Jaga, zabijak John Wick. Spoza filmového kormidla sú Chad Stahelski a Len Wiseman opäť zárukou adrenalínom nabitej a dych berúcej akcie, akú fanúšikovia Johna Wicka milujú. Akčný film BALERÍNA uvidíte v kinách Cinema city od 5. júna.V komédii FENICKÉ SPRISAHANIE , ktorú natočil jeden z najhravejších režisérov súčasnosti, Wes Anderson, zistíte, že prežiť atentát môže byť niekedy jednoduchšie než si porozumieť s vlastnou dcérou. Zámožný priemyselník a zároveň obchodník so zbraňami Zsa-zsa Korda (Benicio Del Toro), vyniká v mnohých oblastiach ľudskej činnosti. V poslednom čase sa mu mimoriadne darí prežiť atentáty na jeho osobu. Nedávno sa mu podarilo vyviaznuť zo šiestej, na prvý pohľad smrteľnej leteckej nehody. A to už človeka prinúti zamyslieť sa nad budúcnosťou. Korda sa rozhodne prepísať celý svoj majetok jedinej dcére Liesl (Mia Threapleton), ktorá oň zrejme ako jediná z celej rodiny vôbec nestojí. Pred rokmi totiž vstúpila do kláštora a materiálne statky sú jej cudzie, rovnako, ako jej otec, s ktorým roky neprehovorila. Ako sa vyvinie táto rodinná situácia zistíte na premiére komédie FENICKÉ SPRISAHANIE v Cinema City už 5. júna.Ak by ste hľadali najvynaliezavejšieho Vikinga, skončili by ste pri Štikútovi (Mason Thames). Na jeho rodnom ostrove Berk to však nie je veľmi vítaná vlastnosť. Muž, ktorý dokáže zneškodniť každého draka akýmkoľvek spôsobom, ako Štikútov otec, vikingský náčelník Clyde Obr (Gerard Butler), je hviezdou. Draci boli odjakživa najväčším nepriateľom miestnych ľudí. Keď však Štikút nešťastnou náhodou zraní obávaného a mýtami opradeného draka z rodu Nočných besov a začne ho lepšie spoznávať, uvedomí si, že nič nemôže trvať večne. Dokonca ani dávne nepriateľstvá. Ako má však mladík, považovaný skôr za outsidera, presvedčiť svojich súkmeňovcov, ktorí stále veria, že najlepší drak je ten, ktorého majú bezpečne zamknutého? Nenechajte si ujsť hraný remake AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA v kinách Cinema City od 12. júna. Novinku uvidíte vo formátoch COMFORT, 4DX, SUPERSCREEN v Cinema City Aupark a aj VIP Light v Cinema City Eurovea.Redouane pracuje vo fabrike na matrace a má veľký sen – stať sa vedúcim. Keď konečne dostane ponuku na povýšenie, zdá sa, že je čas aj na veľký krok – zasnúbenie s Marguerite. Lenže namiesto romantiky prichádza prekvapenie: továreň sa sťahuje do Indie. Dvojica balí kufre… netušiac, čo ich čaká. Skúška vzťahu, kultúrny šok a trochu matracovej drámy – vitajte vo francúzskej komédiiV kinách Cinema City od 12. júna.Takmer tridsať rokov po vypuknutí smrtiacej epidémie sa niektorí naučili existovať medzi infikovanými. Jeden z preživších sa rozhodne podstúpiť nebezpečnú výpravu, opúšťa svoju komunitu na malom izolovanom ostrove a vyberá sa v ústrety nástrahám pevniny. Tam objaví nové hrôzy infikovaných, no narazí aj na zvyšky kedysi civilizovanej spoločnosti. Horor 28 ROKOV POTOM dorazí do kín Cinema City už 19. júna.Ľudia sa už po stáročia snažia nadviazať komunikáciu s vesmírom a mimozemskými civilizáciami. V novom celovečernom animovanom filme spoločnosti Disney a Pixar ELIO vesmír volá späť! Vesmírne dobrodružstvo predstavuje chlapca Elia, vesmírneho fanatika s bujnou fantáziou a obrovskou posadnutosťou mimozemšťanmi. Keď ho teda tí prenesú do Komuniverzu, medziplanetárnej organizácie so zástupcami z ďalekých galaxií, Elio sa do tohto epického podniku pustí naplno. Elio, omylom označený za vodcu Zeme, si musí vytvoriť nové putá s excentrickými mimozemskými formami života, prekonať krízu medzigalaktických rozmerov a nejako zistiť, kto a kde má skutočne byť. Či na to príde, zistíte na premiére disney rozprávky ELIO v Cinema City už 19. júna.Sonny Hayes (Brad Pitt), prezývaný "hviezda, ktorá nikdy nezažiarila", bol najväčším talentom FORMULY 1 v 90. rokoch, kým nehoda na trati takmer zničila jeho kariéru. O tridsať rokov neskôr je z neho túlavý jazdec na prenájom, keď ho osloví jeho bývalý tímový kolega Ruben Cervantes (Javier Bardem), majiteľ upadajúceho tímu FORMULY 1, ktorý je na pokraji krachu. Ruben presvedčí Sonnyho, aby sa vrátil do FORMULY 1 a spoločne si dali poslednú šancu na záchranu tímu. Bude jazdiť po boku Joshuu Pearcea (Damson Idris), hviezdneho nováčika tímu, ktorý si chce ísť vlastným tempom. No keď motory burácajú, Sonnyho minulosť ho dobieha a on zisťuje, že vo FORMULE 1 je tvoj tímový kolega tvojím najväčším súperom – a cesta k vykúpeniu nie je niečo, čo môžeš prejsť sám. Zaži akčnú novinku F1 v sále COMFORT a 4DX v Cinema City Aupark a VIP Light v Cinema City Eurovea od 26. júna.Jedna z najobľúbenejších “hračiek” z roku 2023 sa vracia. Je desivejšia, silnejšia a ešte nebezpečnejšia! Smrtiaca humanoidná bábika M3GAN je opäť odhodlaná chrániť svoju ľudskú kamarátku za každú cenu – aj keby mala ísť cez mŕtvoly.Vynálezkyňa Gemma (Allison Williams) si už v prvom filme bolestne uvedomila, že niektoré technologické pokusy by nemali opustiť laboratórium. Jej výtvor, bábika M3GAN, ktorá bola naprogramovaná na ochranu jej malej neterky Cady (Violet McGraw), vzala svoju úlohu až príliš doslovne – smrteľne vážne. Gemma po traumatickej skúsenosti prisahala, že sa podobným experimentom už nikdy nebude venovať. Netušila však, že jej návrhy a technológia padnú do rúk skupine obchodníkov so zbraňami. Tí M3GAN nielenže znovu aktivovali, ale zároveň ju zásadne vylepšili. Výsledkom je neporaziteľný vraždiaci stroj, ktorému sa do cesty postavia práve Gemma a Cady. Aká zbraň platí na robotického zabijaka? Jedine iný robotický zabijak. Gemma preto vytvorí M3GAN 2.0 , výrazne zdokonalený model. Spoznajte upgrade M3GAN 2.0 v kinách Cinema City od 26. júna.50. roky minulého storočia. Američan William Lee (Daniel Craig) trávi svoje dlhé dni osamelo v rozpálených uličkách Mexico City. Jeho život sa zmení, keď stretne Eugena. Mladý študent v ňom prebudí novú vášeň, no Williamova láska so sebou prináša množstvo neistoty a otáznikov. Drámaprichádza do kín Cinema City už 26. júna.