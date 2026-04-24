Juraj je komunikatívny
Z Jurajov môžu byť úspešní ekonómovia, ale darí sa im napríklad aj v umeleckej oblasti či v politike.
Bratislava 24. apríla (TASR) - Mužské meno Juraj je svätecké, má grécky pôvod a v preklade znamená "roľník". Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Juro, Jurko, Ďuri, Ďurko. Meniny oslavujú 24. apríla.
O týchto mužoch možno povedať, že sú veľmi komunikatívni a v spoločnosti dosahujú vysokú úroveň. V istých chvíľach Jurajovia chcú byť sami, inokedy vyhľadávajú priateľov. Dobre ovládajú svoje emócie a s každým sa usilujú vychádzať pokojne.
Môžu byť z nich úspešní ekonómovia, ale darí sa im napríklad aj v umeleckej oblasti či v politike. Nie sú presvedčivo životaschopní, často sú v stave miernej depresie. Menšie ochorenia majú pôvod prevažne v konzumácii nie práve zdravej stravy. Mali by byť poriadnejší a opatrnejší.
Obľúbené farby Jurajov sú červená a zelená, ochranné rastliny púpava, prvosienka a rozmarín, ochranné kamene ametyst a jaspis.
O týchto mužoch možno povedať, že sú veľmi komunikatívni a v spoločnosti dosahujú vysokú úroveň. V istých chvíľach Jurajovia chcú byť sami, inokedy vyhľadávajú priateľov. Dobre ovládajú svoje emócie a s každým sa usilujú vychádzať pokojne.
Môžu byť z nich úspešní ekonómovia, ale darí sa im napríklad aj v umeleckej oblasti či v politike. Nie sú presvedčivo životaschopní, často sú v stave miernej depresie. Menšie ochorenia majú pôvod prevažne v konzumácii nie práve zdravej stravy. Mali by byť poriadnejší a opatrnejší.
Obľúbené farby Jurajov sú červená a zelená, ochranné rastliny púpava, prvosienka a rozmarín, ochranné kamene ametyst a jaspis.