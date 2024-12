Juraj Zaujec vydáva Najkrajšiu vianočnú pesničku

Bratislava 3. decembra (TASR) - Spevák Juraj Zaujec predstavuje novú vianočnú pieseň s názvom Najkrajšia vianočná pesnička. Hudbu zložil samotný spevák, na texte sa podieľala trojica Peter Lehotský, Eva Zaujecová a Juraj Zaujec. TASR informoval PR manažér Peter Roško.



"V jeden novembrový deň tohto roku som si čistil e-maily a našiel som mail s názvom Vianočná pesnička 2012. Poslal mi ho pred 12 rokmi Peťo Lehotský, môj kamarát, bývalý manažér a textár, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami. V prílohe bol text piesne a správa od Peťa - Ďuro pozri si to, možno by sa ti mohlo páčiť," hovorí spevák a dodáva: "Vtedy som túto informáciu len preletel a nevenoval jej špeciálnu pozornosť. Bol som v štádiu absolútneho nezáujmu o akúkoľvek vianočnú hudobnú produkciu a veľmi rád som Vianoce prenechával iným kolegom."



Juraj sa text rozhodol zhudobniť, do nahrávky zapojil aj dcéru Esterku, ktorá naspievala vysoké hlasy, presne jej hlas Jurajovi chýbal. "Za klip ďakujem mojej rodine, všetkým, ktorí nám pomáhali a v neposlednom rade počasiu, keďže sme vychytali jediný deň, keď bol sneh," doplnil.