Juščák predstavil v Kežmarku nový román ...a nezabudni na labute!

Kežmarok 15. augusta (TASR) - Prozaik Peter Juščák predstavil v piatok (14. 8.) svoj nový román ...a nezabudni na labute! v priestoroch záhrady na Hlavnom námestí v Kežmarku.



V knihe autor opisuje osud ženy z Kežmarku, ktorú spolu s inými deportovali do Sovietskeho zväzu. Juščák hovorí, že príbeh Ireny Kalaschovej, ktorý vychádza zo skutočných udalostí, je doplnený aj skúsenosťami iných žien zo Smolníka, z Medzeva či z Horného Šariša, ktoré boli ochotné porozprávať o svojich osudoch a deportácii.



Autor na napísanie knihy zbieral materiál od deportovaných ľudí vyše desať rokov. „Ja som ich navštevoval a môžem povedať, že všetky epizódy, ktoré sprevádzajú tento román a hlavnú hrdinku, majú svoj reálny základ v reálnom živote. Nič tam nie je násilne vložené alebo vymyslené,“ uviedol pre TASR Juščák.



Zámer bol podľa neho ten, aby na príbehu jednej ženy vznikla plastická panoráma utrpenia a strádania týchto ľudí, ktorí boli nevinne deportovaní. Juščák priblížil, že to nie je príbeh Ireny Kavaschovej z Kežmarku, ale v skutočnosti literárna Irena je koncentrátom žien zo Slovenska aj z iných krajín, ktoré prežívali v lágroch utrpenie a nádej, že sa jedného dňa vrátia, tak ako sa to podarilo skutočnej Irene a rovnako aj románovej postave. „Chcem zdôrazniť, že románová postava nemôže byť zamieňaná za skutočnú. Preto som aj menil meno a v románe vystupuje ako Kalaschová,“ ozrejmil autor.



Román ...a nezabudni na labute! bol preložený do maďarčiny, češtiny, ruštiny a chystajú sa aj ďalšie preklady.



Stretnutie s autorom iniciovala Obec spisovateľov Slovenska v rámci projektu s názvom Stretnutia v literárnych kluboch. Cieľom podujatia bolo predstaviť literárne diela a autora živým jazykom a zároveň poskytnúť informácie o procesoch tvorby aj pre tých čitateľov, ktorí sa sami pokúšajú o literárne dielo.