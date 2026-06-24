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Južná Kórea uviedla slovenskú verziu Turandota
Súčasťou slávnostného otváracieho koncertu bola aj Sisa Sklovska.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) opäť zaznamenalo úspech na Svetovom festivale muzikálového divadla Daegu International Musical Festival (DIMF) v Južnej Kórei. Generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová a Sisa Sklovska sa uplynulý víkend zúčastnili na slávnostnom otvorení 20. ročníka festivalu v juhokórejskom meste Daegu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie podujatia svojho druhu na svete. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Šebestová.
Ako ďalej uviedla, spolupráca DNS s festivalom DIMF má dlhoročnú tradíciu. V roku 2014 sa na festivale predstavil muzikál Mata Hari a v roku 2016 Madame de Pompadour. „Sisa Sklovska získala za obe inscenácie ocenenie za najlepší herecký výkon a Madame de Pompadour navyše získala cenu za najlepší pôvodný autorský muzikál,“ pripomenula Šebestová.
Výnimočný príbeh však podľa jej slov napísal muzikál Turandot. Divadlo Nová scéna zakúpilo licenciu na pôvodný kórejský titul a v marci 2020 uviedlo jeho európsku premiéru v réžii Roberta Alföldiho. „O dva roky neskôr reprezentovala táto inscenácia Slovensko na festivale DIMF, kde Patrik Vyskočil získal za postavu Kalafa ocenenie za najlepší herecký výkon,“ dodala Šebestová s tým, že práve úspech slovenskej inscenácie viedol organizátorov festivalu k mimoriadnemu rozhodnutiu.
„Keďže Turandot patrí v Južnej Kórei medzi kultové muzikálové tituly, vedenie DIMF sa pri príležitosti 20. výročia festivalu rozhodlo uviesť novú produkciu podľa inscenačného konceptu Divadla Nová scéna,“ vysvetľuje bratislavské divadlo, od ktorého si organizátori DIMF zakúpili realizačné práva a pripravili kórejskú verziu inscenácie vychádzajúcu z úspešného európskeho spracovania režiséra Roberta Alföldiho. Jej premiéra sa stala hlavným bodom otváracieho programu jubilejného ročníka festivalu.
„Ide o mimoriadne zriedkavý prípad, keď krajina pôvodu preberá a uvádza vlastné dielo podľa inscenačného konceptu zahraničného divadla,“ uvádza DNS. To sa tak stalo partnerom projektu, ktorý symbolicky spojil kórejskú muzikálovú tradíciu so slovenskou divadelnou tvorivosťou a potvrdil medzinárodný rešpekt, ktorý si jeho inscenácia získala.
Súčasťou slávnostného otváracieho koncertu bola aj Sisa Sklovska. „Svojím vystúpením nadchla približne dvojtisícové publikum a opäť potvrdila svoje výnimočné postavenie medzi umelcami, ktorí sa výrazne zapísali do histórie festivalu DIMF,“ dodáva DNS.
Ako ďalej uviedla, spolupráca DNS s festivalom DIMF má dlhoročnú tradíciu. V roku 2014 sa na festivale predstavil muzikál Mata Hari a v roku 2016 Madame de Pompadour. „Sisa Sklovska získala za obe inscenácie ocenenie za najlepší herecký výkon a Madame de Pompadour navyše získala cenu za najlepší pôvodný autorský muzikál,“ pripomenula Šebestová.
Výnimočný príbeh však podľa jej slov napísal muzikál Turandot. Divadlo Nová scéna zakúpilo licenciu na pôvodný kórejský titul a v marci 2020 uviedlo jeho európsku premiéru v réžii Roberta Alföldiho. „O dva roky neskôr reprezentovala táto inscenácia Slovensko na festivale DIMF, kde Patrik Vyskočil získal za postavu Kalafa ocenenie za najlepší herecký výkon,“ dodala Šebestová s tým, že práve úspech slovenskej inscenácie viedol organizátorov festivalu k mimoriadnemu rozhodnutiu.
„Keďže Turandot patrí v Južnej Kórei medzi kultové muzikálové tituly, vedenie DIMF sa pri príležitosti 20. výročia festivalu rozhodlo uviesť novú produkciu podľa inscenačného konceptu Divadla Nová scéna,“ vysvetľuje bratislavské divadlo, od ktorého si organizátori DIMF zakúpili realizačné práva a pripravili kórejskú verziu inscenácie vychádzajúcu z úspešného európskeho spracovania režiséra Roberta Alföldiho. Jej premiéra sa stala hlavným bodom otváracieho programu jubilejného ročníka festivalu.
„Ide o mimoriadne zriedkavý prípad, keď krajina pôvodu preberá a uvádza vlastné dielo podľa inscenačného konceptu zahraničného divadla,“ uvádza DNS. To sa tak stalo partnerom projektu, ktorý symbolicky spojil kórejskú muzikálovú tradíciu so slovenskou divadelnou tvorivosťou a potvrdil medzinárodný rešpekt, ktorý si jeho inscenácia získala.
Súčasťou slávnostného otváracieho koncertu bola aj Sisa Sklovska. „Svojím vystúpením nadchla približne dvojtisícové publikum a opäť potvrdila svoje výnimočné postavenie medzi umelcami, ktorí sa výrazne zapísali do histórie festivalu DIMF,“ dodáva DNS.