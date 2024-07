K. Janečková Walshe sa do Bratislavy vrátila s výstavou

Bratislava 31. júla (TASR) - Maliarka Katarína Janečková Walshe sa po troch rokoch vrátila do Bratislavy s výstavou s príznačným názvom Matkou na konci sveta. Autorka žije desať rokov tisíce kilometrov od krajiny, kde sa narodila. "Jej prvé diela z Texasu, prezentované v Prahe v roku 2017, niesli v sebe slovné spojenie 'návod na prežitie'. Obrazy z posledného obdobia sú rovnako divoké a nespútané, len sú spojené s jej novou rolou. Rolou matky," uvádza galeristka Zuzana Weissová k výstave, ktorú si milovníci umenia môžu pozrieť v bratislavskej White & Weiss Gallery do 30. augusta.



Janečková Walshe žije na horúcom texaskom vidieku, "v chalupe uprostred ničoho, päť minút pešo od rieky, s vlastnou studňou a solárnymi panelmi", spolu s manželom a dvomi malými deťmi. "Keď maľuje, drží ich v náručí, motajú sa jej popod nohy, vstupujú do obrazov nielen ako motívy, ale aj reálne, zanechávajúc na nich svoju stopu," približuje výtvarná teoretička Jana Geržová obrazy, ktoré Janečková Walshe priviezla do rodnej Bratislavy z jej ateliéru v Texase na juhu Spojených štátov.



Výtvarníčka je známa svojimi expresívnymi figurálnymi obrazmi zemitých farieb s výrazným štetcovým rukopisom, ktoré často dosahujú monumentálne rozmery. "Jej diela vás vtiahnu do príbehov písaných v prvej osobe, plných vášne, irónie a zmyselnosti. Dominantnou postavou jej diel je nahá žena - alter ego maliarky, reflektujúcej rôzne roly, ktoré zastáva v živote," dodáva galéria.



Katarína Janečková Walshe (1988) je rodáčka z Bratislavy. V rokoch 2007 až 2013 študovala na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU), kde získala magisterský titul v odbore maľba. V súčasnosti pôsobí v Texase v USA. Aktívne vystavuje od roku 2009 doma a hlavne v zahraničí. Po výstave v Bratislave ju čaká prvá veľká inštitucionálna výstava v USA v múzeu The Contemporary Austin a výstava v jej domovskej americkej galérii Harkawik v Los Angeles. Jej diela sú zastúpené v zbierkach verejných inštitúcií a súkromných zberateľov.