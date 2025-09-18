< sekcia Kultúra
K jubileu Kamila Peteraja vychádza profilové 2CD Kamil Peteraj 80
Kompilácia je malou esenciou rozsiahlej tvorby Kamila Peteraja a vychádza pri príležitosti jeho životného jubilea.
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Vo vydavateľstve OPUS vychádza nové profilové 2CD slovenskej textárskej legendy Kamila Peteraja pri príležitosti jeho životného jubilea, k 80. narodeninám. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Kompilácia je takou malou esenciou rozsiahlej tvorby Kamila Peteraja a vychádza pri príležitosti jeho životného jubilea. Jeden disk má viac baladický rozmer, druhý je skôr pop-rockovo hitový. Sú tam veľké posolstvá aj príjemné vkusné popevky, veľké evergreeny aj dobové trháky. Je to Kamil Peteraj mnohorozmerný, vo všetkých svojich farbách, chutiach a polohách. Jeho piesne spievajú Marika Gombitová, Ján Lehotský, Ľubomír Stankovský, Ivona Novotná, Modus, Marián Varga, Collegium Musicum, Karel Gott, Pavol Hammel, Prúdy, Marcel Palonder, Miroslav, Žbirka, Limit, Gravis, Robo Grigorov, Midi, Peter Lipa.
Výberovka ponúka celkom 40 piesní, medzi nimi sú Úsmev, Medulienka, Tak si so mnou opakuj, Dievčatá, Kapely starnú, Daruj mi svoj najkrajší deň, Edo, Cesta zakázanou rýchlosťou, Posledný valčík pre Európu, Neznáma, Študentská láska, Ty, ja a môj brat, Zem menom láska, Atlantída, Keď sa raz oči dohodnú, Láska, Vieš byť zlá, Koloseum, Pocta Majakovskému, V slepých uličkách, Neznámy pár, Ľalia poľná, Vyznanie či Pozhasínané.
„Kamil Peteraj je nekorunovaným kráľom textárov piesní slovenskej populárnej hudby. Toto konštatovanie sa neopiera o výsledok nejakej ankety, ani nie je rozhodnutím nejakej vážnej poroty. To je jednoducho branžový názor. Univerzálny a väčšinový,“ vyjadril sa v sleevnote albumu Július Kinček, riaditeľ vydavateľstva OPUS.
„Kamil je ‚homo textárius‘ v pravom slova zmysle. Má veľký talent, disponuje výbornou prípravou a je kreatívne veľmi usilovný. Jeho slovná obraznosť je legendárna, jeho remeselná zručnosť je dokonalá - stavba veršov, rýmov, slôh a refrénov je učebnicová, preto veľa spevákov túži spievať jeho texty a len niektorým z nich sa dostalo tejto výsady,“ pokračuje Kinček v booklete.
