K. Marie Tichá nahrala cover verziu Dylanovej skladby Časy se mění

Bratislava 17. novembra (TASR) - Kateřina Marie Tichá s kapelou Bandjeez nahrali cover verziu ikonickej piesne Boba Dylana Časy se mění (The Times They Are A-Changin'). Česká verzia, ktorú v máji 1969 naspievalo dnes už legendárne trio Golden Kids s textom Zdeňka Rytířa, výborne parafrázuje slávnu pieseň. Jej obsah je platný už pol storočia a vyzerá to, že bude aj naďalej. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Dylanove piesne a jeho texty ovplyvnili podľa mňa celé smerovanie populárnej hudby. The Times They A-Changin' je práve ten príklad, ktorý ukázal, že poézia sa môže stať súčasťou obyčajnej pesničky. Mám radosť, že som dostala príležitosť ju naspievať. Je to pieseň silná a platná v čase veľkých zmien, keď sa všetci snažíme prijať niečo nové, čo prichádza, a zároveň si zachovať to, na čom nám záleží,“ uviedla pre médiá speváčka, skladateľka a tohtoročná držiteľka Ceny Anděl v kategórii objav roka Kateřina Marie Tichá.







Šesťdesiate roky zostanú, v populárnej hudbe obzvlášť, navždy inšpiráciou pre veľa umelcov. Kateřina Marie Tichá sa touto inšpiráciou vôbec netají. Špeciálna kategória spievajúcich básnikov je pre ňu príznačná. Bob Dylan bol prvý.



Nahrávanie piesne bolo obrazovo zaznamenané v štúdiu Svárov. Z tejto hudobnej session, kde bol okrem skupiny Bandjeez prítomný aj chlapčenský spevácky zbor Bruncvík a celý rad hosťujúcich hudobníkov, následne vznikol videoklip v réžii Adama Pavelku.



Kateřina Marie Tichá vydala 2. októbra 2020 debutový album Sami, ktorý bol nadšene prijatý poslucháčmi aj odbornou verejnosťou. Tým odštartovala intenzívny a najúspešnejší rok svojej umeleckej kariéry. Jej piesne a videoklip Zničená zem má na YouTube už 1,5 milióna pozretí.