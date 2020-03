K nedožitým sedemdesiatinám P. Kalandru vychádza exkluzívny trojvinyl

Bratislava 11. marca (TASR) - Tento rok si fanúšikovia československej hudobnej scény pripomínajú hneď dvojité výročie Petra Kalandru, ktorý by sa 10. marca dožil 70 rokov a 7. septembra uplynie štvrťstoročie od jeho predčasného úmrtia. Pri tejto príležitosti Supraphon vydáva trojvinyl s názvom Petr Kalandra & ASPM 1982–1990. Tieto tri LP platne sú novou podobou už nedostupnej kompilácie z roku 2010, ktorá ponúka to najlepšie, čo Kalandra nahral s ASPM, teda Amatérským sdružením profesionálních muzikantů. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Zoznam skladieb na LP 1 je Krůtí píseň, A pak, Špitál u sv. Jakuba, Cínový vojáček, Spadla mi pěna, Jak sem vyrost, White Room, Turpentine Blues, Jak jste se měly, mé milé děti, Trochu v hlavě mám..., Aceton blues.



Na druhej LP sú piesne Uzenej večer, Basin Street Blues, Hana, Jako solnej sloup, Měšťácký blues, Nebeská brána, Zavolej jen moje jméno, Ruce, Žasnu nad tím, jak jsem praktickej, Hádej, Kulečník.



Tretia LP ponúka skladby Cestou z práce, Blues pro pana Vaňka, How I Grew Up, Skladník, Blues pro barmanku U Brázdů, Věřím v nás, San Francisco Bay Blues, Kapitán Slunce, Lucky Boy, Někdy se jdu opít.



Dcéra Karolina a spoluhráč a kapelník Jan Spálený vybrali 32 skladieb, na ktorých sa Kalandra zásadne podieľal ako spevák, textár či ako gitarista a hráč na fúkacej harmonike.



„Je to veľmi pestré počúvanie, a predsa je štýlovo úplne zjednotené malou partiou, popri spevákovi/multiinštrumentalistovi Spálenom je to už len hráč na dychových nástrojoch František Havlíček, posilnené radom vynikajúcich štúdiových hostí,” hovorí editor albumu Karel Deniš.



Vďaka rozsahu troch vinylových platní je obsah kompletnou podobou pôvodného dvojalbumu. Autormi nápaditého obalu sú renomovaní grafici Karel Haloun a Luděk Kubík z 3. dílny, ktorí vychádzali z pôvodného návrhu na CD.



Pavel a Adam Karlíkovci v štúdiu SONO pripravili pre vinyl nový master. Zvolená bola výrobná gramáž 180 gramov, potlačené papierové vnútorné vrecká sú vybavené dokumentačnými údajmi a fotografiami a elpéčka sú uložené v mikroténovom obale.



„Spomienka na skvelého muzikanta a človeka s mimoriadnym osudom tak zaslúžene dostala dôstojnú podobu vo formáte, ktorý práve v dobe Kalandrovho odchodu tiež mizol. Späť sa vrátilo, bohužiaľ, len LP a tieto tri nesú mohutnú dávku výborných nahrávok, pripomínajúcich jednu z dôležitých hudobných postáv konca 60. až polovice 90. rokov minulého storočia,” dodáva Karel Deniš.