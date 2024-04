K výročiu narodenia Karla Kryla vychádza kompilácia To nejlepší

Bratislava 3. apríla (TASR) - Legendárny český umelec Karel Kryl by 12. apríla tohto roka oslávil okrúhle 80. narodeniny. Tesne pred touto významnou udalosťou predstavuje vydavateľstvo Supraphon kompiláciu To nejlepší, prvý raz v podobe dvoch vinylových platní. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Karel Kryl vybral v roku 1993 v spolupráci s Petrom Dorůžkom zostavu skladieb z rôznych období svojho života na jedno CD. Výber obsahoval hudbu z predexilového, raného mníchovského i prvého postkomunistického obdobia.



Aktuálna rozšírená reedícia tohto albumu ponúka celkom 24 piesní v stopáži vyše 79 minút, ktoré zachytávajú najsilnejšie okamihy Krylovej tvorby, a to prvýkrát na 2LP. Kompilácia obsahuje nielen zásadné skladby z albumov Bratříčku, zavírej vrátka, Rakovina, Maškary, Karavana mraků a Tekuté písky, ale tiež pieseň Děkuji z EP Carmina resurrectionis.



Aktuálny remastering umožnil zaznieť i tým najjemnejším odtieňom archívnych nahrávok, pričom každá pieseň evokuje osobitú atmosféru a hĺbku umenia Karla Kryla. Citlivý redizajn obalu poskytol priestor pre sprievodné komentáre i vzácne ukážky Krylovho výtvarného talentu. 2LP Karel Kryl To nejlepší vychádza vo vydavateľstve Supraphon v piatok 5. apríla.





K.Kryl teaser: www.youtube.com/watch?v=HZDY0Z3BVcQ