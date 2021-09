Pred 73 rokmi sa narodila speváčka a herečka zo známeho z filmu Pomáda

George Gershwin, foto z archívu. Foto: wikipedia.org

Slovenský scénarista Ondrej Šulaj, foto z archívu. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 26. septembra (TASR) – O podmienenom reflexe sa v škole učil každý. Ruský lekár a fyziológ IVAN PETROVIČ PAVLOV, ktorý popísal tento jav a skúmal správanie zvierat, sa narodil 26. septembra 1849. V roku 1904 získal Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu.Pred 133 rokmi sa narodil ďalší nositeľ Nobelovej ceny – americký básnik a dramatik THOMAS STEARNS ELIOT, autor známej básnickej skladby Pustatina, ju získal za literatúru.O rok neskôr prišiel na svet nemecký filozof MARTIN HEIDEGGER, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov existencializmu.tvrdil, a to ešte nezažil 21. storočie.Americký skladateľ GEORGE GERSHWIN sa stal slávny najmä vďaka opere Porgy a Bess a skladbám Rapsódia v modrom či Američan v Paríži. Narodil sa v roku 1898, jeho život predčasne ukončila choroba v roku 1937.Speváčka a filmová herečka OLIVIA NEWTON-JOHNOVÁ bola známa aj vďaka americkému filmu Pomáda z roku 1978. Narodila sa však v Británii, a to pred 73 rokmi.Jej rovesníkom je prvý československý kozmonaut VLADIMÍR REMEK, ktorý sa dostal do vesmíru v marci roku 1978.Okrúhlych 40 rokov dnes oslavuje tiež úspešná americká tenistka SERENA WILLIAMSOVÁ.Televízne debaty sú neodmysliteľnou súčasťou volieb a predvolebnej kampane. Prvý raz slovný súboj pred televíznymi kamerami podstúpili prezidentskí kandidáti Richard Nixon a John F. Kennedy. Ten presvedčil nielen televíznych divákov, ale aj amerických voličov a stal sa 35. prezidentom USA.Pod filmami Všetko čo mám rád, Záhrada, Orbis pictus alebo Muzika je podpísaný scenárista a dramaturg ONDREJ ŠULAJ. Dnes oslavuje 72. narodeniny.V tento deň v roku 1918 vznikla v Paríži dočasná československá vláda, ktorú tvorili Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik.