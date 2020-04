Kameraman Daviau, ktorý nakrútil E.T mimozemšťana, zomrel na COVID-19

Los Angeles 17. apríla (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrel v stredu na následky ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom kameraman Allen Daviau, ktorý spolupracoval s režisérom Stevenom Spielbergom a ďalšími hollywoodskymi filmármi. Daviau skonal v domove dôchodcov pre filmových tvorcov v Los Angeles, uviedla vo štvrtok jeho hovorkyňa pre televíziu CNN.



Daviau, ktorý sa narodil v New Orleanse 14. júna 1942, bol nominovaný päťkrát na Oscara, túto prestížnu cenu však ani raz nezískal. Ide o filmy E.T. - Mimozemšťan (1983), Purpurová farba (1985) a Ríša slnka (1987), režírované Spielbergom, ako aj diela Avalon (1990) a Bugsy (1991), ktoré režíroval Barry Levinson.



S režisérom Petrom Weirom nakrútil psychologickú drámu Bez strachu (1993) s Jeffom Bridgesom, Isabellou Rosselliniovou v hlavných úlohách.



V roku 1989 dostal Daviau britskú filmovú cenu BAFTA za vojnovú drámu Ríša slnka. Americké združenie kameramanov (ASC) mu udelilo cenu za celoživotné dielo.



Posledným Daviauovým filmárskym počinom bol v roku 2004 horor Van Helsing režiséra Stephena Sommersa.



"Allen bol vynikajúci umelec, no jeho teplo a ľudskosť boli rovnako silné ako jeho práca s kamerou. Bol to jedinečný talent a skvelý človek," napísal Spielberg, ktorý s Daviauom nakrútil krátky film už v roku 1968, na Teitteri svojej produkčnej spoločnosti Amblin Entertainment.