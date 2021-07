Kanadská kapela The Dead South sa predstaví na Slovensku

Bratislava 2. júla (TASR) - Kanadská dirty-neo-folková kapela The Dead South zahrá po prvýkrát na Slovensku. Predstaví sa 19. novembra v bratislavskom Majestic Music Clube. Partia muzikantov z kanadského Saskatchewanu, ktorá je na scéne od roku 2012, bude od septembra na turné a jednou zo zastávok bude aj slovenská metropola.



Kapelu The Dead South najlepšie definuje to, odkiaľ pochádza. Saskatchewan je provinciou v prériách Kanady. Rozlohou dvojnásobok Nemecka, no s počtom obyvateľov menej ako milión. Množstvo prírody, množstvo ticha a množstvo času na to, naplniť ticho zvukmi. Tak sa štyria bradatí chlapíci, ako sa sami popisujú, našli vo folku a bluegrasse. S humorom, šarmom a za sprievodu gitary, violoncella, banja a mandolíny zasiahli milióny poslucháčov po celom svete. Na scénu sa uviedli v júni 2013 EP platňou The Ocean Went Mad and We Were to Blame.



Album Good Company z roku 2014 a predovšetkým pieseň In Hell I'll Be In a Good Company zabodovali v hitparádach v Európe i USA a počet zhliadnutí klipu sa vyšplhal až k 247 miliónom.



Skupina žne úspechy pre svoje živočíšne vystúpenia, aj preto si ich v roku 2019 vyhliadol i festival Glastonbury. Na koncerte v Bratislave skupina predstaví svoj tretí album Sugar & Joy, ktorý vyšiel v októbri 2019. Koncert kapely The Dead South prináša spoločnosť Dr. Horák.