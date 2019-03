Kandráčovci nahrávajú novú pieseň Postav dom

Text napísal Vladimír Puchala, autor úspešných kandráčovských hitov Hej, sokoly, Včielka, Dva duby aj Tisíc a jedna noc, ktorú Ondrej Kandráč naspieval v duete so Celeste Buckinghamovou.

Bratislava 9. marca (TASR/TERAZ.sk) – Kandráčovci, jedna z najpopulárnejších skupín súčasnosti, pripravujú v štúdiu novú skladbu, ktorá dostala názov Postav dom. Hudbu zložil Tomi Okres, známy z účinkovania v skupinách IMT Smile a Cirkus, v súčasnosti gitarista známej českej skupiny Chinaski. Text napísal Vladimír Puchala, autor úspešných kandráčovských hitov Hej, sokoly, Včielka, Dva duby aj Tisíc a jedna noc, ktorú v závere minulého roka Ondrej Kandráč naspieval v duete so Celeste Buckinghamovou.



„Postav dom, zasaď strom je jedna z najčastejších viet v slovenčine. A práve tieto slová sú aj hlavným motívom našej novej skladby. Chytľavý text napísal Vladimír Puchala a temperamentnú melódiu stvoril známy gitarista Tomi Okres. Premiéru bude mať 22. marca v košickom Kulturparku na koncerte Lukáša Adamca s názvom Tancuj mi,“ povedal pre TASR Ondrej Kandráč.







„Zavolal mi Tomi Okres, či nemám text, niečo medzi Sokolmi a Dvoma dubmi. Hovorím mu - ľahšiu otázku nemáš? Tak som napísal Postav dom, zasaď strom. Sokoly aj Dva Duby sú písané na muziku. Postav dom je text, ktorý Tomi výborne zhudobnil,“ doplnil Puchala.



Kandráčovci sa dlhodobo nesú na vlne úspechu, sú žiadaní a vypredávajú koncerty. Na začiatok leta pripravujú Megaturné Open Air 2019. Známe sú už aj miesta jednotlivých vystúpení, začínajú sa 22. júna v Trnave, ďalšími zastávkami budú Nové Zámky, Galanta, Starý Tekov, Svidník, Senec, Martin, Zemplínska šírava, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Východná, Nitra, záverečným bude koncert 18. augusta v Bratislave.



Muzikant a spevák Ondrej Kandráč založil v roku 2003 Ľudovú hudbu Ondreja Kandráča, v súčasnosti známu ako Kandráčovci. Z roku 2004 je ich prvý úspešný album A čija to chyža. Z ich aktuálnej tvorby sú albumy Dva Duby z roku 2012, 10 rokov s vami (2014), CD a DVD Kandráčovci Galakoncert (2015). Najnovším je album Sokoly z októbra 2016. Kandráčovci patria k najúspešnejším etno kapelám posledných desaťročí. V televíznej ankete OTO boli za rok 2017 nominovaní v kategórii hudobná skupina, v aktuálnej ankete za rok 2018 je Ondrej Kandráč nominovaný v kategórii spevák roka a Kandráčovci majú nomináciu v kategórii skupina roka. Fanúšikovia kapely môžu hlasovať do 10. marca.