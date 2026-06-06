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Kandráčovci predstavili novú pieseň a videoklip Dievča
Kandráčovci patria k najúspešnejším etno kapelám posledných dvoch desaťročí.
Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Populárni a úspešní Kandráčovci prichádzajú s videoklipom ku skladbe Dievča. Text k piesni napísal Vlado Puchala. Účinkujú Kandráčovci, na ústnej harmonike hosťuje Jožko Kopča, nevestu a ženícha vo videoklipe hrajú Petra a Tomáš Belkovci. Skladbu nahrávali v štúdiu Grand Sound, klip vyrobila spoločnosť Bylexis, réžiu mal na starosti Pierre Lexis Gaffer. TASR informoval kapelník Ondrej Kandráč.
„Svadba je vždy výnimočným momentom. Jej súčasťou sú i svadobné piesne, dodávajú jej neopakovateľný ráz. Práve po svadobných piesňach v moderno-súčasnom prevedení siahla kapela Kandráčovci. Strhujúce rytmy, vášnivé melódie i nádherní svadobčania. To všetko v sebe ukrýva ich nový klip s názvom Dievča. Autorsky za ním stojí dvorný textár kapely Vlado Puchala. Dej klipu sa odohráva v novozrekonštruovanom hoteli Dukla v Bardejovských Kúpeľoch. Režisérsky sa úlohy zhostil výnimočný Pierre Lexis. Okrem členov zoskupenia Kandráčovci v ňom účinkuje aj reálny svadobný pár Petra a Tomáš Belkovci. Práve tento klip je pokračovaním 20-ročného jubilea kapely Kandráčovci. Počas leta 2026 ich isto stretnete aj osobne, na niektorom z ich koncertov,“ povedal pre TASR Kandráč.
Spevák, skladateľ, huslista Ondrej Kandráč založil v roku 2004 Ľudovú hudbu Ondreja Kandráča, dnes známu ako Kandráčovci. Z roku 2004 je ich prvý úspešný album A čija to chyža. Kandráčovci patria k najúspešnejším etno kapelám posledných dvoch desaťročí. V apríli 2023 vydali album Kandráčomor, ktorý nahrali so skupinou Čechomor. V novembri 2025 vydali album Kandráčovci 20 k 20. výročiu pôsobenia na hudobnej scéne.
Dievča videoklip: https://www.youtube.com/watch?v=uL7rjKEaYLk
„Svadba je vždy výnimočným momentom. Jej súčasťou sú i svadobné piesne, dodávajú jej neopakovateľný ráz. Práve po svadobných piesňach v moderno-súčasnom prevedení siahla kapela Kandráčovci. Strhujúce rytmy, vášnivé melódie i nádherní svadobčania. To všetko v sebe ukrýva ich nový klip s názvom Dievča. Autorsky za ním stojí dvorný textár kapely Vlado Puchala. Dej klipu sa odohráva v novozrekonštruovanom hoteli Dukla v Bardejovských Kúpeľoch. Režisérsky sa úlohy zhostil výnimočný Pierre Lexis. Okrem členov zoskupenia Kandráčovci v ňom účinkuje aj reálny svadobný pár Petra a Tomáš Belkovci. Práve tento klip je pokračovaním 20-ročného jubilea kapely Kandráčovci. Počas leta 2026 ich isto stretnete aj osobne, na niektorom z ich koncertov,“ povedal pre TASR Kandráč.
Spevák, skladateľ, huslista Ondrej Kandráč založil v roku 2004 Ľudovú hudbu Ondreja Kandráča, dnes známu ako Kandráčovci. Z roku 2004 je ich prvý úspešný album A čija to chyža. Kandráčovci patria k najúspešnejším etno kapelám posledných dvoch desaťročí. V apríli 2023 vydali album Kandráčomor, ktorý nahrali so skupinou Čechomor. V novembri 2025 vydali album Kandráčovci 20 k 20. výročiu pôsobenia na hudobnej scéne.
Dievča videoklip: https://www.youtube.com/watch?v=uL7rjKEaYLk