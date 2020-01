Kandráčovci vydali nový album Do rána hraj

Bratislava 24. januára (TASR) – Do rána hraj je názov nového štúdiového albumu skupiny Kandráčovci. Novinka ponúka desať nových piesní a tri bonusy, medzi skladbami sú Do rána hraj, Vo vlasoch rozmarín, Život je prievan, Zbohom, Búrka ide, Mame, Postav dom, Smútok krásnych dievčat, Bola mladá, Šípkový ruženec, V haju zeleneňkim, Riekanka, Na horách a Chlapci spod Tatier. Bonusmi na albume sú skladby Postav dom (rocková verzia), Tisíc a jedna noc a Hokejová.



Okrem stabilnej zostavy skupiny Ondrej Kandráč (husle, píšťalka, spev), Milan Maťaš (akordeón, spev), Ľubomír Šebej (cimbal, gitary, spev), Martin Leško (kontrabas, spev) a Ľuboš Dvorščák (bicie) účinkujú speváčky Monika Kandráčová v piesni Šípkový ruženec, Celeste Buckingham v skladbe Tisíc a jedna noc, v jednotlivých skladbách viacerí hostia, medzi nimi Pavol Kvassay, Pavol Bereza, Milo Suchomel, Ondrej Juraši, Jimi Cimbala a Zoli Tóth, texty piesní napísal Vladimír Puchala.



„To, že sme vydali nový album, je znakom toho, že nestagnujeme, pozeráme sa dopredu a nechceme žiť iba zo starých vecí. Skúšame vždy prísť s niečím novým. Niečo sa ujme viac, niečo menej, ale osobne som sa už dávno tak netešil z albumu, ako sa vytešujem z tohto ostatného. Myslím si, že je taký učesaný a taký obrovský upgrade pre celú kapelu, zvukovo aj v rámci úprav, vokálnych a muzikantských prejavov, takže už len veriť a dúfať, že si ľudia budú pospevovať tieto pesničky spolu s nami na koncertoch,“ povedal pre TASR kapelník Ondrej Kandráč.



Skupinu Kandráčovci založil spevák a huslista Ondrej Kandráč (*2. 2. 1978) v roku 2004, jej prvý názov znel Ľudová hudba Ondreja Kandráča. Z roku 2004 je aj prvý úspešný album A čija to chyža, rok nato vydali album Sinu muj. V roku 2008 získali za predaj týchto albumov platinové platne a vydali ďalší úspešný titul Oj, zabava. Prišli ďalšie úspešné platne Dva Duby z roku 2012, 10 rokov s vami (2014), CD a DVD Kandráčovci Galakoncert (2015). V októbri 2016 prišli s albumom Sokoly. Kandráčovci patria k najúspešnejším etno kapelám posledných desaťročí.