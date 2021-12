Kandráčovci vydávajú vianočný album Pod Tatrami spí Ježiško

Bratislava 2. decembra (TASR) – Známa košická kapela Kandráčovci prichádza v predvianočnom čase k fanúšikom s darčekom v podobe nového vianočného albumu s názvom Pod Tatrami spí Ježiško. Je to druhý album tejto populárnej formácie s vianočnou témou, prvý pod názvom Koleda vydala v novembri 2015.



Novinka ponúka 13 piesní s vianočnou tematikou, sú nimi Pod Tatrami spí Ježiško, Bratia pozerajme/Polnoc už bola, Svieti slnko do tmy, A ja Vám vinšujem, Zvončeky, Adeste fideles, Vianoce sú krásny čas/Šťastie, zdravie, Nová radosť/Prečistaja Diva, Aleluja, Pásli ovce valasi, Horí hviezda Ježiškovi, Gloria in Excelsis Deo, Tichá noc.



Na albume okrem vianočnej klasiky v podobe piesní Pásli ovce valasi, Horí hviezda Ježiškovi či Tichá noc sú piesne, pod ktoré sa autorsky podpísali kapelník Ondrej Kandráč, James Lord Pierpont, John Francis Wade či Leonard Cohen. Textami na album prispeli Ľubomír Feldek a Vladimír Puchala.



„Myslím si, že to je náš prvý vianočný album, ktorý sme stihli nahrať včas. Nahrávali sme ho ešte v lete. Vianočný album bol pre nás vždy takou chuťovkou. Mám pocit, že je to jeden z najkrajších darčekov, aký vieme dať svojim fanúšikom. Keďže koncertovania je v poslednej dobe pomenej, toto je spôsob, ako s nimi zostať v kontakte aj počas Vianoc. Snažili sme sa o symbiózu tradičného i moderného. Vyhýbali sme sa chronicky známym koledám, ktoré sme už niekoľkokrát v iných aranžmánoch nahrali. Siahli sme po ľudovosti vianočnej melodiky v netradičných úpravách, ale náš hudobný priestor sme obohatili aj o piesne ukrajinské, rusínske a poľské,“ povedal pre TASR Ondrej Kandráč.



Pri tvorbe albumu, výbere piesní a ich zoradení na albume prihliadali na to, aby zneli príjemne. „Nech je toto CD vianočnou výpoveďou, ktorá má svoj dej. Od piesní ľudových k autorským. Od spevov detí, mojej mamy a Kandráčovcov až po dievčenský zbor pod vedením Lenky Murínovej. Je tam kus nostalgie, duchovnosti, romantiky, ale i rozprávkovosti, radosti a nádeje,“ dodáva Kandráč.



Kapela siahla aj po Cohenovom večnom hite Hallelujah. „S týmto nápadom prišiel náš dvorný textár Vlado Puchala. Cohenovo Hallelujah je skladbou, ktorá sa spieva na celom svete. Aj preto som mal pocit, že patrí tak trochu aj nám Slovákom. So silným textom Vlada Puchalu a aranžmánmi s prvkom ľudovosti zrazu dostala úplne iný rozmer,“ doplnil kapelník.