Kapela Billy Barman predstavuje novú pesničku

Bratislava 16. júna (TASR) - Po roku od vydania pesničky Zero prichádza kapela Billy Barman s druhým singlom z pripravovaného piateho štúdiového albumu. Nová skladba a video Vyhovoriť sa na tmu nesú typické črty barmanovskej produkcie a nechýba popevok, ktorý si pravdepodobne budú fanúšikovia spievať hneď po dopočúvaní pesničky. TASR o tom informoval PR manažér Alexander Čerevka.



Populárna bratislavská kapela má za sebou koncertný a tvorivý rok. Hneď po vydaní singlu Zero vyrazila na turné ešte k albumu Zlatý vek (2020), ktoré sa pre pandémiu dva roky prekladalo. Na jeseň sa zavreli do štúdia Pulp a začali nahrávať dve nové skladby s producentom Jakubom Hríbikom. Jednou z nich je práve pesnička Vyhovoriť sa na tmu, ku ktorej vzniklo aj video od režiséra Andreja Ištoka. S hotovým refrénom prišiel spevák Juraj Podmanický.



"Je to taká obľúbená Ďuriho téma - o týpkovi, ktorý niečo vyviedol a teraz sa cíti previnilo. Skladbu sme iba načrtli a hneď sa išlo nahrávať do štúdia, takže chvíľu nám trvalo, kým sme našli optimálny tvar a formu. Naopak klip sme urobili veľmi jednoducho, väčšinu sme natočili na Bratislavskom majálese, čiže zachytáva atmosféru na našich koncertoch. A hlavne, je tam na konci tma," hovorí gitarista Jozef Vrábel.



Vyhovoriť sa na tmu bude súčasťou piateho albumu skupiny Billy Barman, ktorého vydanie je naplánované na november 2023. Ešte predtým kapelu čaká koncertné leto s početnými open air akciami a tiež niekoľkými vystúpeniami s Dievčatami zo SĽUKu.