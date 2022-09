Fanúšikovia Sebastian sa môžu tešiť, kapela vydáva nový singel

Bratislava 20. septembra (TASR) - Kapela Sebastian vydáva nový singel Hledám. Pieseň, ktorá sa z počiatku javí ako balada, nakoniec dostáva ľahko tanečný sound 80. rokov. Produkcie sa chopil producent Enthic a pri písaní asistovali Jakub Mahdal a Jan Vávra. O videoklip sa postaral renomovaný movie maker a gitarista kapely Jakub Mahdal, ktorý dal piesni nápaditý vizuál. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Videoklip je tentoraz poňatý trošku nevšedne a celý dej je o ultraspomalených záberoch, kde sa premieta čiernobiely svet, rovnako ako to niekedy býva v láske a živote vôbec," hovorí Mahdal.







"Pieseň Hledám vznikla začiatkom februára tohto roku. V Liberci zostalo ešte trochu snehu a ja som nostalgicky spomínal na prežité letá i na to, ako sa všetci a všetko okolo nás mení, spomínal som tiež na obdobie, keď som sa naposledy cítil pokojne a v bezpečí," hovorí spevák Sebastian Navrátil a dodáva: "Niekedy sa totiž ženieme za šťastím, ktoré vidíme okolo nás, na internete, v televízii a neustále hľadáme náš vysnený ideál. Ale čo, ak nestačí iba hľadať, čo ak je treba pre to spraviť viac, začať sám so sebou a k svojmu šťastiu sa prebojovať? O tom všetkom hovorí pieseň Hledám."



Kapela Sebastian prešla v priebehu posledných rokov výraznou zmenou, ktorá sa nedá nevšimnúť, predovšetkým z ich živých vystúpení. Energická šou nabitá skvelými hudobníckymi výkonmi umelcov dokáže pritiahnuť pozornosť a zaujať aj na najväčších domácich festivaloch. Rádiové hity aj posledné novinky predstaví Sebastian na troch samostatných koncertoch v Liberci, Prahe a Brne. Ako špeciálny hosť sa predvedie vychádzajúca hviezda Pam Rabbit.