Kapela Sematam prichádza s cover verziou Žbirkovho hitu Miliónkrát

Bratislava 14. apríla (TASR) - Kapela Sematam zverejnila nový videoklip ku skladbe Miliónkrát, ktorú vydala v spolupráci so zoskupením S hudbou vesmírnou. Novým singlom vzdávajú poctu legende slovenskej hudobnej scény Mirovi Žbirkovi. TASR o tom informoval PR manažér Michal Neffe.



„Chceli by sme vzdať hold Mirovi Žbirkovi, ktorý pre nás bude navždy legendárnym chlapcom s gitarou. Rozhodli sme sa to urobiť spôsobom, ktorý bol jemu a je aj nám najbližší, prostredníctvom hudby. Prerobili sme jeho skladbu Miliónkrát do podoby, ktorá zodpovedá nášmu hudobnému štýlu,“ prezrádza spevák Marek Kutnár, podľa ktorého bol Žbirka vizionár a neustále otvorený novým podnetom.



Podľa rodičov Kutnára bola pieseň Biely kvet prvá, ktorú ako malý spieval. Odvtedy Mareka sprevádza hudba Mekyho Žbirku po celý život. „Skladbu Miliónkrát som mal v hlave dlhú dobu, tak trochu som v nej totiž počul kapelu Sematam,“ dodáva spevák.







V roadtripovom videoklipe sprevádzajú atmosféru a výpoveď skladby radostné chvíle a zároveň aj životné nepríjemnosti. Celkový podtext dotvorilo pozadie muzikantského života, ktoré symbolicky nadväzuje na hudobné pôsobenie Žbirku ako hudobníka s gitarou.



„Vznikol tak pohľad do jedného dňa jednej kapely, počas ktorého si každý niečo prežije, no napokon sa všetko dobre skončí, pretože sme spolu a robíme to, čo máme radi. Klip sa končí nadránom východom slnka, ktorý symbolizuje nádej prichádzajúcu s novým dňom,“ objasňuje Kutnár.