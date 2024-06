Bratislava 5. júna (TASR) - Kapela Tolstoys vystúpi na legendárnom festivale Glastonbury. Žiadnej slovenskej skupine sa to doposiaľ nepodarilo. TASR o tom informoval PR manažér Marek Kučera.



Skupine Tolstoys na čele s frontmankou Elou Tolstovou sa plnia svetové hudobné sny. Kapela sa presťahovala zo Slovenska do Berlína, kde nahrala svoj tretí radový album No Limit To Love. Zároveň s ním vyrazila na turné po štyroch európskych štátoch a už čoskoro vystúpi na festivale Glastonbury, ktorý koncom júna navštívi približne 200.000 ľudí.



Tolstoys sú prvou slovenskou skupinou, ktorá na legendárnom festivale vystúpi s vlastným autorským programom. Doposiaľ sa to žiadnemu inému tuzemskému interpretovi nepodarilo. Na Glastonbury zahrajú piesne z nového albumu No Limit To Love a zároveň predstavia aj úplne čerstvú hudbu, s ktorou už túto zimu začnú nový proces nahrávania v ich novootvorenom berlínskom štúdiu Sundown Studios. Veľkú zásluhu na tom, že Tolstoys vystúpia na Glastonbury, má Katja Thalerová - bookerka skupiny, ktorá sa spolu s jej členmi dlhé roky snaží exportovať slovenskú hudbu do zahraničia.



"Pricestovať v dodávke až z Berlína a prežiť medzi 200.000 ľuďmi bude určite veľká výzva, ktorej sa však nevieme dočkať. Práve naše nedávne, takmer mesačné slovensko-česko-švajčiarsko-nemecké turné nám pripomenulo, ako veľmi nás živé hranie napĺňa. Náš nový album a k nemu pripravená koncertná show srší priateľstvom, radosťou a láskou. Myslím, že šíriť tieto hodnoty, je momentálne doma aj vo svete veľmi potrebné," uviedla Ela Tolstova.