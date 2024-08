Kapitán Dabač ukázal ambivalentného hrdinu, bojujúceho na vlastnú päsť

Bratislava 12. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) zachytil jeho priamy účastník, režisér Paľo Bielik aj vo svojom druhom povestnom filme Kapitán Dabač. Vo vojnovej dráme z roku 1959 si hlavnú úlohu zahral Ladislav Chudík. Jeho nenapodobiteľne stvárnený Dabač je v boji najskôr na strane fašistov, neskôr je súčasťou SNP.



"Chudík tu vlastne nehral partizána, ale kapitána Dabača, teda vojaka slovenskej armády, ktorá - ako vieme - sa ako dôležitá sila zapojila do Povstania, hoci za socializmu sme sa učili hlavne o partizánoch. A o 'ľude', vedenom komunistickou stranou," uviedla pre TASR filmová historička, kritička a kurátorka Petra Hanáková. Dodáva, že aj v tom bol Kapitán Dabač vo svojej dobe asi novátorský. "Ukázal ambivalentného hrdinu, ktorý bojuje na vlastnú päsť, a, ako svojho času napísal v posudku Vlado Bahna, je mu 'rovnako tesno medzi fašistami ako medzi partizánmi'," vysvetľuje k filmu, ktorý podľa nej prekvapil obsadením "intelektuála" Chudíka. Pripomína, že herec dovtedy zvykol hrávať umiernenejšie a disciplinovanejšie postavy a v Kapitánovi Dabačovi hral "búrliváka".



Bielikova psychologická vojnová dráma z roku 1959 podľa Hanákovej prekvapila v čase svojho vzniku zrejme aj tým, že tematizovala niektoré skôr tabuizované aspekty slovensko-štátnej vojnovej reality. "Účasť slovenskej armády na východnom fronte po boku Hitlera, alkoholizmus v armáde, spolupráca 'domácich' na perzekúciách obyvateľstva po príchode Nemcov, neheroický 'defetizmus' hlavného hrdinu - Dabača, ktorý má problém sám so sebou. Nie je to teda žiadny vzorový hrdina, skôr anti-hrdina, aj v dobovej recepcii kritizovaný pre svoj 'škodlivý individualizmus', ktorý Chudík stvárnil veľmi 'projektívne' a príťažlivo," objasňuje filmová historička, kritička a kurátorka.



Divácky asi najobľúbenejší film o SNP vytvoril režisér a scenárista Bielik podľa poviedky spisovateľa Vladimíra Mináča, ktorý sa takisto aktívne zúčastnil na SNP a svoje zážitky spracoval v debutovom románe Smrť chodí po horách (1948). Ten sa stal predlohou televízneho filmu Smrť chodí po horách, ktorý v roku 1979 nakrútil režisér Ivan Teren.