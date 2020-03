Karanténne dni a obmedzenia pohybu môžu spríjemniť aj audioknihy

Bratislava 25. marca (TASR) – Obdobie karanténnych opatrení a obmedzenia pohybu obyvateľstva môžu spríjemniť aj audioknihy. Známe české hudobné vydavateľstvo prichádza so špeciálnou ponukou, ktorou chce pod heslom "Radosť z počúvania" prispieť k optimistickejšej atmosfére v domácich karanténach. Každý týždeň ponúkne na svojom webe na stiahnutie niekoľko audiokníh zdarma.



"Vybrané nahrávky patria do zlatého fondu Supraphonu a prinášajú v podaní tých najlepších hercov príbehy plné dobrodružstva, statočnosti, lásky a nádeje, ktorá nikdy neumiera," TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



V prvej kolekcii prinášajúcej zábavu a rozptýlenie pre celú rodinu nájdu poslucháči román spisovateľa Jerome Klapku Jerome Tři muži ve člunu v podaní Miroslava Horníčka, legendárne dobrodružstvo z pera Karla Maya Vinnetou, ktoré v audio dramatizácii rozohrali Boris Rösner, Petr Kostka, Rudolf Hrušinský a Radoslav Brzobohatý. V ponuke nechýba ani príbeh najslávnejšieho stroskotanca všetkých čias v románe Daniela Defoa Robinson Crusoe v hereckom stvárnení Jiřího Adamíru, Jaroslava Kepku, Ladislava Peška a Martina Růžka.



Detských poslucháčov potešia Pohádky Boženy Němcovej a Karla Jaromíra Erbena. Štvoralbum obsahuje rozprávky pre najmenšie deti (O Budulínkovi, O Červené Karkulce, O perníkové chaloupce), humorné rozprávky pre mladších školákov (Čert a Káča, Kmotr Matěj, Jak se Honzík učil latinsky) i veľkú dramatizáciu rozprávky O bílém hadu, ktorá môže zaujať i dospelých poslucháčov.



Štyri audioknihy na stiahnutie zdarma nájdu záujemcovia na www.suprahonline.cz/special/radost-z-poslechu. Akcia platí do odvolania.