Karin Ann bodovala s klipom babyboy v Munich Music Video Awards

Bratislava 12. apríla (TASR) - Slovenská speváčka Karin Ann, ktorá má za sebou prvý rok na hudobnej scéne, si na svoje konto pripísala ďalší medzinárodný úspech v podobe Munich Music Video Awards. Ocenenie získala na novom hudobnom festivale so sídlom v Nemecku, ktorý udeľuje ocenenia umelcom v 32 audiovizuálnych kategóriách a hlási sa k myšlienke podpory rozmanitosti a diverzity umenia, kultúr, žánrov a etník. V medzinárodnej konkurencii obstála s videoklipom k aktuálnemu singlu babyboy. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.



Videoklip babyboy, ktorý ukazuje známe príklady utláčania a diskriminácie od 20. rokov minulého storočia až do súčasnosti, bol na Munich Music Video Awards nominovaný v kategóriách Best Music Video a Best LGBT Music Video. Karin sa podarilo premeniť jednu z dvoch nominácií, babyboy si odniesol ocenenie v kategórii Best Music Video. "Je super nielen dostať ocenenie za niečo, do čoho ste dali tak veľa energie a práce, ale ešte je to aj moje prvé ocenenie, takže sa z toho veľmi teším a som rada, že to je za klip, ktorý rozoberá veľmi dôležité témy," komentovala svoj úspech speváčka.







Porotcovia vyberali z viac ako 400 hudobných videí z celého sveta. Klip babyboy o celkové víťazstvo súťažil s hudobnými videami z USA, Španielska, Francúzska, Veľkej Británie či Taiwanu. "Klip Karin Ann zaujal porotu niekoľkými spôsobmi. Hudobné video sa od ostatných líšilo hlavne spôsobom, akým bolo zachytené, ale i témou. Porota ocenila spôsob a skutočnosť, že klip sledoval diskrimináciu v našej spoločnosti. To je dnes veľmi dôležité a sme radi, že mladí umelci chcú zviditeľniť otázky rozmanitosti a diskriminácie," uviedli organizátori Munich Music Video Awards vo svojej oficiálnej tlačovej správe s dodatkom, že porotu oslovila i práca s kamerou, herecké výkony, farbenie videa a tiež hlas speváčky i aranžmán piesne.



O víťazstve Slovenky rozhodla osemčlenná porota zložená z hudobných producentov, filmárov, režisérov a hudobníkov z Európy, USA a Singapuru. "Mená členov poroty sa menia v priebehu jednotlivých sezón festivalu. Môžeme odhaliť, že sú renomovanými odborníkmi vo svojich profesiách. Festival nechce byť komerčný, preto v porote figurujú najmä alternatívni umelci," informovali organizátori. Slávnostné odovzdávanie cien v Mníchove kvôli pandemickej situácii plánujú usporiadať koncom októbra.