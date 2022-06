Karin Ann otvorila európske turné Imagine Dragons hodiny po maturite

Bratislava 3. júna (TASR) - Na Deň detí odštartovali Imagine Dragons v lotyšskej Rige európsku časť svojho svetového turné. Koncertnú šnúru kapely otvorila slovenská speváčka Karin Ann, ktorú si skupina vybrala ako support a spoločne sa predstavia tiež na dvoch českých koncertoch 5. a 6. júna na pražskom Letisku Letňany. Zaujímavosťou je, že tesne pred otvorením koncertnej sezóny stihla mladá speváčka úspešne zmaturovať.



"V stredu 1. júna predpoludním zvládla ústne maturity, rovno z maturít nasadla na lietadlo a doslova o pár hodín už stála na pódiu v Rige pred Imagine Dragons," informuje speváčkin manažment a avizuje ďalšie jej zahraničné vystúpenie, ktoré odohrá ako predskokanka.







Karin Ann sa predstaví 9. júna vo Varšave ako support koncertu legendárnej americkej formácie My Chemical Romance, ktorá aktuálne zažíva u fanúšikov obrovský comebackový úspech s novou štúdiovkou The Foundations Of Decay.



Veľkou udalosťou v letnom kalendári Karin Ann sú tiež koncerty na turné britského speváka Yungbluda, ktorý si ju vybral ako predskokana svojho pražského koncertu (2. 6.) a následne si Karin berie so sebou aj na svoje júlové austrálske turné.



"Zahrať si s týmito umelcami je pre mňa veľkou poctou a tak trochu uzatvorením akéhosi kruhu. Keď som mala 14 rokov, spievala som Radioactive od Imagine Dragons na prijímacích skúškach na spevácky kurz a o mojich sympatiách k Yungbludovi, jeho tvorbe a komunite, ktorú okolo seba vybudoval, sa všeobecne vie," komentuje Karin Ann svoje koncertných turné s veľkými menami svetovej hudobnej scény. Počas leta odohrá tiež festivalové sety na slovenskom festivale Grape a mníchovskom Superbloome.