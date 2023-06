Karlovarský festival uvedie digitálne reštaurovaný film Drak sa vracia

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenská kinematografia bude mať na 57. ročníku medzinárodného filmového festivalu (MFF) Karlove Vary mimoriadne bohaté zastúpenie. Festival, ktorý sa v piatok začína, uvedie popri viacerých súčasných dielach slovenských tvorcov aj digitálne reštaurovaný film Eduarda Grečnera Drak sa vracia. Snímku z roku 1967 uvedie režisér osobne, organizátori ju zaradili do sekcie Návraty k prameňom. "V rovnakej sekcii bude mať svetovú premiéru aj nový dokument Pravda je to najdôležitejšie, ktorý o Grečnerovi nakrútil debutujúci režisér Maroš Brázda," informovala TASR tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová.



Pripomína, že Grečner nakrútil film Drak sa vracia podľa rovnomennej novely Dobroslava Chrobáka, ide o režisérov tretí celovečerný film. Podľa rešpektovaného britského filmového kritika Petra Hamesa, ktorý sa venuje východoeurópskej i stredoeurópskej kinematografii, je Grečnerov film "prienikom moderného umenia a ľudovej kultúry a zároveň večnou baladou o podstate života". Karlovarský festival snímku uvádza ako "podobenstvo o pudovej ľudskej nenávisti, ktorá si neraz vyberá nevinnú obeť". "Surovú scénu záchrany dobytka z horiaceho lesa charakterizuje ako ukážku majstrovstva filmového umenia," dodáva SFÚ.



V sekcii Návraty k prameňom festival premietne vo svetovej premiére aj dokumentárny film Maroša Brázdu Pravda je to najdôležitejšie. Je portrétom Eduarda Grečnera ako človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť.



Slovensko v Karlových Varoch reprezentuje aj kreatívny dokument Roberta Kirchhoffa Všetci ľudia budú bratia (2023) o Alexandrovi Dubčekovi. Režisér politika predstavuje ako osobnosť, ktorá je v našej spoločnosti stále živá, ale aj nepoznaná. "Dubček podľa Kirchhoffa k sebe ako magnet priťahuje prívržencov, obdivovateľov aj kritikov a vo filme reflektuje spor absolutizmu s relativizmom, elitárstva s ľudovosťou, povojnovej doby s radosťou i socializmu s víziou," dodáva SFÚ.



Festival potrvá do 8. júla.