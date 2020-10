Katarína Koščová pripravila live stream koncert

Bratislava 22. októbra (TASR) - Po letných koncertoch na výnimočných miestach chystala Katarína Koščová aj jesennú šnúru k uvedeniu jej ostatného albumu Hranica dažďa. Kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii musela koncerty zrušiť. Pri dodržaní všetkých aktuálnych nariadení však pripravila s kapelou aspoň jedno vystúpenie, ktoré sa uskutoční v prešovskom PKO v nedeľu 25. októbra. Koncert bez divákov a fanúšikov bude dostupný zadarmo ako live stream prenos. TASR o tom informoval PR manažér Alex Čerevka.



Katarína Koščová predstaví na koncerte svoju tvorbu so širšou zostavou hudobníkov, s ktorými mala odohrať aj zrušenú jesennú šnúru, zaspieva v sprievode klavíra, gitary a sláčikového kvarteta. Spolu s hudobníkmi a technikmi prinesú atmosféru koncertu do obývačiek poslucháčov.



„Veľmi sa tešíme, že sa budeme môcť 'počuť' a 'vidieť' najbližšiu nedeľu 25. októbra v plnej zostave. Pre všetkých, ktorí sa chystali na naše turné, máme teda aspoň takúto náhradu. Veríme, že nám bude spolu pekne aj v online priestore. Koncert bude streamovaný zadarmo. Ak by ste ale mali chuť podporiť celú našu bandu muzikantov, techniku, zvuk, osvetlenie, kameramanov, budeme nesmierne vďační,” uviedla pre médiá speváčka.



Bližšie informácie o live stream koncerte sú na stránke https://www.facebook.com/katarinakoscova.