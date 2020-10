Katarzia predstavuje videoklip ku skladbe Hoří i voda

Bratislava 28. októbra (TASR) – Speváčka a textárka Katarzia predstavila videoklip ku skladbe Hoří i voda. Na texte spolupracovala s českým hercom Cyrilom Dobrým. Ten spoločne s mladou skladateľkou Elou Tolstovou prispel do skladby aj vokálmi. Česko-slovenskú súhru podčiarkujú rešpektovaní producenti Pjoni, Aid Kid a Tomáš Havlen. Režisérkou klipu je Jay Walker, kameramankou Anna Smoroňová. Pieseň je súčasťou albumu Celibát, štvrtej štúdiovej nahrávky Katarzie, ktorá vyšla v apríli vo vydavateľstve Slnko Records. TASR o tom informoval PR manažér Alex Čerevka.



Text skladby Hoří i voda pracuje s motívmi románu Obraz Doriana Graya od Oscara Wilda, v ktorom sú fyzická krása a napĺňanie telesných túžob hlavným zmyslom a životným cieľom. Význam a presah piesne ešte o niekoľko úrovní vyššie posúva spomínané video, ktoré je symbolickým vyobrazením postavenia žien v súčasnej spoločnosti.



„Žijeme vo svete, kde sa mnohé z nás cítia bezmocné, umiestnené na iné pozície, než by sme si zaslúžili, neprestajne pod tlakom kritických alebo lascívnych pohľadov, nedobrovoľne sledované, bez vplyvu na mnohé rozhodnutia, závery a úsudky v oblasti našich tiel, ktoré sú definované osobami bez subjektívnej skúsenosti existencie v ženskom tele,“ vysvetľuje režisérka Walker.







Na nakrúcaní videoklipu sa zúčastnili desiatky umelcov, kreatívcov a ľudí z technických zložiek. Cieľom autorského tímu okolo Walker, Smoroňovej a Katarzie je vyvolať hlbšiu diskusiu a zamyslenie sa nad zlepšovaním prostredia a podmienok, v ktorých slovenské a české ženy fungujú.



„Toto video nemá hovoriť, že všetci muži sú zlí, ani že by ženy mali vládnuť svetu. Témy, ktoré odkrývame, sú dosť komplikované a citlivé. Dúfame, že s pomocou vizuálnej symboliky podporíme mužského aj ženského diváka v zamyslení sa a podnietime spoločnosť do výraznejšieho dialógu, aktivity a pozitívnej zmeny z dlhodobého hľadiska,“ spresňuje Katarzia.