KATEDRÁLNY ORGANOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA

28. júl – 15. september 2022

XIII. ročník medzinárodného festivalu

pod záštitou Bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner festivalu

organizátori: TRIBUS MUSICAE – BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA – BKIS



štvrtok, 28. júl 2022, 19.30

Katedrála sv. Martina

HOMMAGE À BACH

BRATISLAVA TROMBONE QUARTET / SK

CHRISTIAN-MARKUS RAISER, organ / DE

T. Tallis, N. de Grigny, A. Gabrieli, J. S. Bach, J. Haydn, F. Liszt, R. Schumann, Ch. M. Widor



štvrtok, 4. august 2022, 19.30

Katedrála sv. Martina

J. S. BACH, HIS MASTERS, HIS ART

PAOLO BOUGEAT / IT

Ch. Piroye, J. A. Reincken, J. Pachelbel, D. Buxtehude, J. S. Bach, J. Ch. Kellner, N. Moretti



štvrtok, 11. august 2022, 19.30

Katedrála sv. Martina

THE ROMANTIC MOMENTS

WILLIBALD GUGGENMOS / DE – CH

M. Dupré, F. Peeters, J. S. Bach, C. Franck, J. Langlais, Ch. V. Stanford, J. Jongen



štvrtok, 18. august 2022, 19.30

Katedrála sv. Martina

L'ARMONIA DEGLI OPPOSTI

JUAN PARADELL-SOLÉ / VATIKÁN – ES

J. Jiménez, J. Schneider, G. Ph. Teleman, J. S. Bach, P. A. Yon, M. E. Bossi, J. M. Usandizaga, C. Franck



štvrtok, 25. august 2022, 19.30

Katedrála sv. Martina

70TH LIFE ANNIVERSARY CONCERT

DAVID DI FIORE / USA – SK

W. Mathias, C. Balbastre, J. S. Bach, C. Franck, L. Vierne, Ch. Ives, N. Rawsthorne, P. Cochereau, M. E. Bossi



štvrtok, 1. september 2022, 19.30

Katedrála sv. Martina

THE POLISH RECITAL

JOZEF KOTOWICZ / PL

J. H. Roman, J. S. Bach, M. Surzyński, R. Twardowski, P. Eben, E. Pasini, B. Lorentzen, R. Becker





štvrtok, 8. september 2022, 19.30

Katedrála sv. Martina

MISSA PAPAE MARCELLI

MILOŠ VALENT, barokové husle / SK

STANISLAV ŠURIN, organ / SK

VOCI ALLEGRE / SK

ANDREJ RAPANT, zbormajster

J. Ph. Krieger, J. Schop, S. Capricornus, G. Frescobaldi, F. X. Biber, G. P. da Palestrina



štvrtok, 15. september 2022, 19.30

Katedrála sv. Martina

THE SYMPHONIC ORGAN FROM EUROPE TO USA

Classique & Federico II International Award

Výťažok z koncertu je venovaný na činnosť Bratislavskej arcidiecéznej charity

DIEGO CANNIZZARO / IT

F. Liszt, P. A. Yon



-----------------------------------------------

KONCERT V ARCIDIECÉZE

Nedeľa, 4. september 2022, 15.00

Bratislava Lamač – Kostol sv. Margity

MÁRIA PLŠEKOVÁ / SK – AT

J. S. Bach, B. Marcello, J. G. Walther, J. Ch. Keller, J. Stanley, P. A. Yon, J. Rheiberger



Vstupné:

dospelí 10 €, seniori a študenti 7 €, ZŤP 1 €

koncert 4. 9. – vstup voľný

Bratislava 22. júla (OTS) - Dňa 28. júla, kedy si hudobná verejnosť pripomína úmrtie geniálneho skladateľa Johana Sebastiana Bacha, začne festival koncertom s príznačným názvom Hommage à Bach. Sólový organ – nemecký organista Christian-Markus Raiser z Karlsruhe sa bude striedať s Bratislavským trombónovým kvartetom. Nasledujúce štyri organové recitály budú patriť vynikajúcim organistom Paolovi Bougeatovi z Talianska, dómskemu organistovi z Katedrály v Sankt Gallene Willibaldovi Guggenmosovi, Juanovi Paradellovi Solé, ktorý pôsobí v službách Vatikánu a Jozefovi Kotoviczovi z poľského Bialystoku. 25. augusta si svoje životné jubileum svojím koncertom pripomenie americký organový virtuóz David di Fiore, ktorý žije a pôsobí na Slovensku. Koncert 9. septembra bude dialógom vokálneho súboru s organom a barokovými husľami. V podaní ansámblu Voci allegre pod vedením zbormajstra Andreja Rapanta zaznie jedna z najslávnejších renesančných omšových kompozícií Missa Papae Marcelli G. P. da Palestrinu. Inštumentálnou hudbou z obdobia 17. storočia program doplnia huslista Miloš Valent a organista Stanislav Šurin. Sicílčan Diego Cannizzaro zahrá veľké romantické organové kompozície F. Liszta a P. A. Yona. Tento koncert sa koná v spolupráci s The Federico II Study Center. Výťažok zo vstupného bude venovaný na činnosť Bratislavskej arcidiecéznej charity so zameraním na pomoc Ukrajine.Katedrálny organový festival organizuje OZ Tribus musicae a Bratislavská arcidiecéza v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom. Festival z verejných zdrojov aj tento rok podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner festivalu. Podujatie podporili Poľský inštitút v Bratislave a Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Bratislave. Záštitu nad festivalom prevzal arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.