Katedrálny organový festival Bratislava otvára svoje brány už 16. rok

Bratislava 21. júla (OTS) - Stal sa pevnou súčasťou kultúry nielen mesta Bratislava, ale i celého Slovenska. Na vynikajúcom organe Geralda Woehla v Katedrále sv. Martina zaznie tento rok od 24. júla do 11. septembra 8 koncertov, na ktorých sa predstavia interpreti z 8 krajín. Ako tradične, jeden koncert festivalu sa bude konať 31. augusta v kostole sv. Margity v Lamači, na ktorom sa predstaví organista Katedrály sv. Bartolomeja v Plzni, Aleš Nosek. Okrem renomovaných organistov sa predstavia vynikajúci slovenskí a zahraniční inštrumentalisti a speváci.Otvárací koncert festivalu bude patriť Marii a Romanovi Peruckim, ktorí spoločne predstavia poslucháčom v priereze hudby od baroka po súčasnosť súzvuk huslí a organa, ako to prezrádza už titul koncertu A Dialogue of Strings and Wind.Na druhom koncerte sa predstaví organista katedrály v Serravalle, Roberto Padoin, ktorého program obsahuje cirkevnú a koncertnú organovú hudbu z Nemecka, Talianska a Francúzska.S čisto nemeckým program sa predstaví americká organistka Gail Archer, ktorá bude vo svojom programe striedať poetiku a virtuozitu diel od Johanna Sebastiana Bacha až po Franza Liszta.Titul štvrtého koncertu, Wachet auf, ruft uns die Stimme, prezrádza dramaturgický zámer organistu katedrály Grossmünster v Zürichu, Andreasa Josta. Spracovanie tohto chorálu predstaví publiku v troch diametrálne odlišných verziách – Bach, Kee a Reger.Nemecký organista z Landsbergu, Winfried Lichtscheidel si pripravil virtuózny program, obsahujúci okrem iného aj slávne „Leto“ z Vivaldiho Štyroch ročných období a Suitu, Op. 5 Mauricea Duruflého.Na ďalšom koncerte si poslucháči budú môcť vypočuť prechod od raného baroka až po „Belle Époque“ (Krásnu éru), označujúcu obdobie mieru a kultúrneho rozkvetu v Európe, najmä vo Francúzsku. Interpretom bude švajčiarsky organista Jean-Christophe Geiser.Stalo sa tradíciou, že jeden koncert Katedrálneho organového festivalu patrí okrem organovej aj zborovej tvorbe. Na tomto ročníku bude túto tvorbu reprezentovať spojenie dvoch zborov, Cor-Os-Anima z Rakúska a Tirnavia zo Slovenska, pod vedením rakúskeho dirigenta Norberta Brandauera, ktorí si pre poslucháčov pripravili široký prierez repertoáru od druhej polovice 19. storočia až po prvú polovicu 20. storočia (Mendelssohn, Gounod, Brahms Bruckner, Rachmaninoff a iní). Dopĺňať ich bude na organe rakúsky organista Klaus Kuchling a ako sólistka sa predstaví mladá slovenská sopranistka Lucia Byráková.Tento rok patrí dvom jubilujúcim velikánom – Johannovi Sebastianovi Bachovi, ktorého diela zaznejú na takmer každom z koncertov festivalu, a Georgovi Friedrichovi Händlovi, výlučne ktorého tvorba zaznie na záverečnom koncerte tohtoročného festivalu. Predstaví sa na ňom vynikajúca slovenská sopranistka Hilda Gulyás, skvelý barokový huslista Miloš Valent s ansámblom starej hudby Solamente Naturali a organista Stanislav Šurin. V ich podaní zaznie výber zo slávneho Händlovho diela Alexander´s Feast, ktoré napísal na počesť patrónky hudby, sv. Cecílie. Zaznie výber árií a recitatívov, ktoré prestriedajú dva Händlove organové koncerty, ktoré sa stali, ako prvé svojho druhu, základným kameňom koncertov pre organ s orchestrom.Katedrálny organový festival organizuje OZ Tribus musicae a Bratislavská arcidiecéza. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie ďalej podporili firma Axxence, Invini a Poľský inštitút v Bratislave. Záštitu nad festivalom už tradične prevzal arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.