Katedrálny organový festival Bratislava otvorí súhra organu a huslí

Bratislava 24. júla (TASR) - Manželia Peruckí otvoria vo štvrtok v Bratislave Katedrálny organový festival koncertom s názvom A Dialogue of Strings and Wind. V podaní popredného poľského organistu, profesora Romana Peruckého a huslistky Marie Peruckej zaznie na úvodnom koncerte 16. ročníka medzinárodného festivalu v Katedrále sv. Martina hudba Johanna Sebastiana Bacha, Jana Paderewského. Mieczyslawa Surzynského, Felixa Borowského, Jeana Langlaisa a Enjotta Schneidera.



„Roman Perucki pôsobí ako prvý organista Oliwskej katedrály v Gdansku, profesor tamojšej Hudobnej akadémie a riaditeľ Poľskej baltickej filharmónie F. Chopina. Maria Perucka je husľovou sólistkou i členkou husľového kvarteta 4PM,“ predstavuje umelcov Poľský inštitút v Bratislave na sociálnej sieti. Zároveň avizuje, že vystúpia aj na Organových dňoch v Piešťanoch 18. augusta v Dome umenia.



Katedrálny organový festival ponúkne osem koncertov v bratislavskej katedrále a jeden v Lamači. Organizátori prízvukujú, že koncert v arcidiecéze je samozrejmou tradíciou a priaznivci organovej hudby sa môžu tešiť aj na koncert s kombináciou organu a speváckeho zboru, dokonca dvoch zborov.



Festival, na ktorom sa predstavia interpreti z ôsmich krajín, potrvá do 11. septembra. Koncerty sa uskutočnia každý štvrtok v Katedrále sv. Martina od 19.30 h. Koncert v arcidiecéze zaznie 31. augusta o 15.00 h v Kostole sv. Margity v Lamači. Zahrá ho český umelec Aleš Nosek, organista Katedrály sv. Bartolomeja v Plzni. Na festivale sa okrem renomovaných organistov predstavia slovenskí a zahraniční inštrumentalisti a speváci.



Na záverečnom koncerte zaznie výlučne tvorba Georga Friedricha Händla. Prestavia sa na ňom slovenská sopranistka Hilda Gulyás, barokový huslista Miloš Valent s ansámblom starej hudby Solamente Naturali a organista Stanislav Šurin. „V ich podaní zaznie výber zo slávneho Händlovho diela Alexander's Feast, ktoré napísal na počesť patrónky hudby, sv. Cecílie. Zaznie výber árií a recitatívov, ktoré prestriedajú dva Händlove organové koncerty, ktoré sa stali, ako prvé svojho druhu, základným kameňom koncertov pre organ s orchestrom,“ dodávajú organizátori.



Katedrálny organový festival Bratislava organizuje občianske združenie Tribus musicae a Bratislavská arcidiecéza. Koná sa pod záštitou arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského.